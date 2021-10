Aindling-Pichl

vor 19 Min.

Probleme mit Rasern und parkenden Autos im Aindlinger Ortsteil Pichl

Bei der Bürgerversammlung in Pichl kam der Wunsch auf, in dem Aindlinger Ortsteil öfter ein Geschwindigkeitsmessgerät aufzustellen.

Plus Bei großen Veranstaltungen wird in Pichl oft gegen Verkehrsvorschriften verstoßen. Daher wurde bei der Bürgerversammlung der Einsatz eines Tempomessgerätes verlangt.

Von Johann Eibl

Ein überschaubarer Kreis an Bürgern kam am Donnerstag zur Bürgerversammlung im Gasthof Seemüller im Aindlinger Ortsteil Pichl. Dort fand die zweite von drei Bürgerversammlungen in der Marktgemeinde Aindling statt. Bemerkenswert war dabei, dass die Zahl der Besucher, die dem Gemeinderat angehören, ähnlich hoch war wie die der übrigen Interessenten, unter denen sich keine Frau befand. Insgesamt hörten rund 20 Leute dem Bericht der Ersten Bürgermeisterin Gertrud Hitzler zu, ehe eine lebhafte Diskussion begann. Dabei wurde wiederholt auch lebhaft gelacht.

