Radwege nach Aindling: Bürger fordern schnellere Umsetzung

Plus Bei der Bürgerversammlung in Stotzard gibt es Kritik an der langen Planung der Radwege. Ein Gemeinderat übergibt Unterschriften für einen weiteren Radweg.

Von Evelin Grauer

Erst kürzlich haben sich die Aindlinger Marktgemeinderäte in einer Sitzung dafür ausgesprochen, dass ein Radweg von Aindling nach Stotzard gebaut werden soll. Die Frage ist nur, wann. Das Thema beschäftigt auch die Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile schon lange. Deshalb kam es nicht von ungefähr, dass ein Zuhörer bei der Bürgerversammlung in Stotzard fragte: "Warum dauert das so lange? Muss da mal einer tot sein?"

