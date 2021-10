Aindling

18:00 Uhr

Sind die Bäume an der Straße Am Söller noch sicher?

Sind die Bäume an der Straße Am Söller noch standfest? Daran gibt es Zweifel in Aindling.

Plus Der Bauausschuss macht sich im Süden von Aindling selbst ein Bild von der Situation. Anwohner sind wegen der Bäume besorgt. Auch in Hausen ist ein Baum Thema.

Von Johann Eibl

Vor der eigentlichen Sitzung begaben sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses Aindling am Donnerstag wieder mal auf eine Rundfahrt zu mehreren Ortsterminen. Wer östlich des Aindlinger Friedhofs den Weg wählt, der den Namen "Am Hohenbuchen" trägt, der erreicht im Süden die Abzweigung "Am Söller". Wie Gertrud Hitzler, die Erste Bürgermeisterin, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sorgen sich Anwohner in diesem Bereich um die Standfestigkeit der Bäume. Ein Thema, das in vielen Orten angesprochen wird. Außerdem liegt in diesem Bereich gerade zu dieser Jahreszeit viel Laub. "Ich finde den Anblick malerisch", urteilte Hitzler.

