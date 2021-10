Streit um Bauplatz-Preise bei Bürgerversammlung in Aindling

Plus Die Gemeinde Aindling verkauft zwei Bauplätze zum derzeitigen Marktpreis. Mehrere Einheimische finden das aber nicht fair und machen ihrem Ärger Luft.

Ist es verwerflich, wenn eine Gemeinde Bauplätze zum gleichen Preis verkauft wie private Anbieter auf dem öffentlichen Markt? Mehrere der 35 Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung im Aindlinger Moosbräu-Saal fanden am Montagabend "ja" und machten ihrem Ärger Luft. Allen voran Bernd Ziegler aus Aindling, der selbst einen Bauplatz im Gemeindebereich sucht. Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler musste in der aufgeheizten Diskussion mehrmals beschwichtigen und versichern, dass die Marktgemeinde bei künftigen Baugebieten auch wieder günstigere Grundstücke für Einheimische anbieten werde.