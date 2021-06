Aindling/Todtenweis

Schon wieder schweres Unwetter über Aindling - auch Todtenweis betroffen

Am Dienstagabend ging über Aindling erneut ein schweres Unwetter nieder. Wieder liefen über die Gamlinger Straße Wasser und Schlamm herunter und nach Aindling hinein.

Plus Über den Landkreis Aichach-Friedberg zog am Dienstagabend ein Unwetter hinweg. Am stärksten traf es erneut den Markt Aindling, aber auch die Nachbargemeinde Todtenweis.

Von Nicole Simüller

Schwere Gewitterwolken zogen am Dienstagabend über den Landkreis Aichach-Friedberg. Vor allem den Bewohnern der Gemeinden Aindling und Todtenweis brachten sie eine Menge Wasser, Schlamm und Arbeit mit. In Aindling waren manche Anwohner zum vierten Mal innerhalb weniger Tage betroffen. Auch die Feuerwehrler und der Bauhof sind dort nahezu im Dauereinsatz.

