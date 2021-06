Trauer in Aindling um Willi Lander: Initiator des Marktfestes ist tot

Aindling trauert um Willi Lander. Der langjährige Vorsitzende des örtlichen Gewerbeverbandes ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er hatte in der Gemeinde viel bewegt.

Im Alter von 76 Jahren ist Willi Lander am Freitag gestorben. Untrennbar mit seinem Namen verbunden bleibt der Aindlinger Gewerbeverband, den er von 1983 bis 2015 - also 32 Jahre lang - leitete. So richtete der Gewerbeverband den Oster- und Weihnachtsmarkt aus.

Lander hatte sich daneben auf verschiedenen anderen Gebieten engagiert, was ihm Ehrungen vom Landkreis Aichach-Friedberg und von der Marktgemeinde einbrachte. Sie zeichnete ihn 2006 mit der Silbernen Bürgermedaille aus, um seinen "unermüdlichen Einsatz" zu honorieren.

1987 rief Willi Lander das Aindlinger Marktfest ins Leben

1987 rief Lander das Marktfest ins Leben, das seither einen festen Platz im kulturellen Leben der Kommune am Lechrain hat. Er war auch Gönner und Förderer zahlreicher Konzerte in Aindling. Das Requiem mit anschließender Beerdigung ist am Donnerstag, 17. Juni, ab 14.30 Uhr in Aindling.

