Unbekannte stehlen Baumaschinen aus Anhänger

Bislang Unbekannte brechen in Aindling auf einer Baustelle einen Autoanhänger auf und stehlen Baugeräte und -maschinen.

Diverse Baugeräte und -maschinen haben bislang Unbekannte in Aindling gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, auf einer Baustelle in der Gaulzhofener Straße in Aindling einen Autoanhänger mit Kastenaufbau auf. Aus diesem nahmen sie die Geräte und Maschinen mit.

Geräte im Wert von über 1000 Euro

Der Wert der entwendeten Geräte beläuft sich laut Polizei auf über 1000 Euro. (bac)

