Vandalismus in Aindling: Kopf von Madonna abgerissen

Figur am Schüsselhauser Glaubenskreuz am Schüsselhauser Weg in der Marktgemeinde ist in der vergangenen Woche beschädigt worden. Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Kopf einer Madonna-Figur am Schüsselhauser Glaubenskreuz bei Aindling ist abgerissen, beziehungsweise abgeschlagen worden. Nach Angaben der Aichacher Polizei muss der Vandalismus im Zeitraum von Montag, 2. August, 12 Uhr bis Donnerstag, 5. August, 15 Uhr stattgefunden haben. Das habe ein Verantwortlicher der Inspektion gemeldet. Das Glaubenskreuz mit Madonna steht am Schüsselhauser Weg 12 in der Marktgemeinde. Der Kopf und der Körper der wurden in der Nähe des Kreuzes gefunden. Modonnenfigur beschädigt: Polizei sucht Zeugen Die Polizei ruft mögliche Zeugen oder Zeuginnen der Sachbeschädigung auf, sich mit der Inspektion in Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11 in Verbindung zu setzten. (cli)

