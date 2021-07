In Weichenberg und Immendorf: Dieb rammt Auto und flüchtet betrunken

Ein 39-Jähriger versucht, Steinstatuen in Weichenberg zu klauen, rammt ein Auto bei Immendorf, flieht - und ist zudem betrunken. Wie die Polizei den Mann fand.

Eine wilde Fahrt hat die Polizei am Sonntagabend beschäftigt. Gegen 21.15 Uhr versuchte ein 39-Jähriger zusammen mit einem bisher unbekannten zweiten Täter, aus dem Schaugarten einer Gärtnerei im Aindlinger Ortsteil Weichenberg zwei Steinstatuen im Gesamtwert von etwa 300 Euro zu stehlen. Als die Täter bemerkten, dass sie beim Verladen der Figuren in ihren Pkw beobachtet worden waren, warfen sie das Diebesgut wieder in den Garten zurück und flüchteten.

39-Jähriger will Statuen aus Gärtnerei in Weichenberg stehlen

Wie die Polizei berichtet, fiel das Fluchtfahrzeug kurze Zeit später erneut auf: In der Nähe des Pöttmeser Ortsteils Immendorf bemerkte eine andere Verkehrsteilnehmerin Schlangenlinien. Als der Fahrer anhielt, versuchte die Zeugin, Kontakt mit ihm aufzunehmen und stieg dazu aus ihrem Auto aus. Plötzlich setzte der Fahrer jedoch seinen Skoda zurück und fuhr gegen den dahinter stehenden Audi der Zeugin. Nach kurzem Disput mit der Zeugin schraubte der Täter die Kennzeichen seines Fahrzeugs ab und fuhr davon.

Nach Diebstahl: Betrunkener rammt Auto bei Immendorf und flieht

Da die Zeugin nach Polizeiangaben sowohl den Täter, als auch das Tatfahrzeug gut beschreiben konnte, stellte sich ein Zusammenhang mit dem zuvor gemeldeten Diebstahl der Steinfiguren heraus. Dadurch war sowohl das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs als auch der Wohnort des Täters bekannt. Dort trafen Polizeibeamte den 39-Jährigen schlafend im Bett an und nahmen ihn fest. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.