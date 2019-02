09:03 Uhr

Aindling sichert seinen Schulstandort

Zwölf Millionen Euro sind für die Mittelschule vorgesehen. Nach Ansicht des Bürgermeisters hätte der Staat beim Breitbandausbau anders vorgehen müssen

Von Johann Eibl

Die erste Bürgerversammlung in diesem Jahr nutzte Tomas Zinnecker nicht nur dazu, um Informationen über das aktuelle Geschehen in der Marktgemeinde Aindling zu liefern. In seinem Bericht, den er am Montagabend im Saal des Gasthofs Moosbräu präsentierte, fand er auch kritische Worte zum Breitbandausbau. Seiner Ansicht nach hätte der Staat auf dem Gebiet anders vorgehen sollen.

Zinnecker fasste seine Bedenken so zusammen: „Wieder sollen die Gemeinden ein Förderverfahren durchlaufen, wieder sollen die Gemeinden die Ausbauverträge mit den Unternehmen schließen und wieder sollen kommunale Eigenanteile zwingend sein.“ Der Bürgermeister hätte sich eine andere Vorgehensweise gewünscht: „Warum schreibt der Staat nicht selbst die Ausbauleistungen für das gesamte Staatsgebiet aus? Wäre nicht eine größere Gebietskulisse ein Garant dafür, dass die Leistungen preisgünstiger angeboten werden? Ich fürchte, wir haben den Breitbandausbauprozess falsch angepackt.“

Baugebiet Am Schüsselhauser Feld ist „ausverkauft“

Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Am Schüsselhauser Feld wurden 2018 bis auf die Grünanlagen abgeschlossen. Die Flächen sind praktisch komplett verkauft.

Danach wies Zinnecker auf die großen Investitionen im Bereich der Schulen hin. Die Mittelschule muss saniert werden, Schwerpunkte bilden Brandschutz, Sanitärinstallation, Elektrik, Fenster und Pausenhof. Außerdem ist aufgrund steigender Schülerzahlen ein Teilneubau vorgesehen. Insgesamt plant man derzeit mit zwölf Millionen Euro, an Fördermitteln sind 55 Prozent zu erwarten. Der Bürgermeister sagte dazu: „Es ist zwar viel Geld, aber wir können hiermit unseren Schulstandort sichern, was uns allen ein wichtiges Anliegen sein sollte.“

Daneben ist der Bau eines neuen Kindergartens vorgesehen, vielleicht kann noch im Herbst mit dem Bau begonnen werden. Nördlich der Marktangersiedlung sollen zwei Kindergarten-, eine Misch- und eine Krippengruppe entstehen. Im Hortbereich wurden die schlimmsten Engpässe durch die Errichtung einer Mittagsbetreuung in Todtenweis behoben.

Für die Ortsdurchfahrt Binnenbach gibt es eine Vorplanung

Am Marktplatz in Aindling war ein Marktzentrum vorgesehen. Inzwischen ist aber der Investor ausgestiegen, weil er es nicht mehr für denkbar hält, dass angesichts der gestiegenen Baupreise eine sinnvolle Vermarktung möglich sein könnte. Nun hat die Marktgemeinde drei Grundstücke erworben und wird zuerst den Abriss des Greiner- und des Gabelsberger-Gebäudes vornehmen. Zinnecker glaubt, dass sich dann das leere Grundstück besser vermarkten lässt.

Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt von Binnenbach gibt es bereits eine Vorplanung, auch die Straße von Aindling nach Arnhofen soll ausgebaut werden, berichtete der Bürgermeister. In der alten Sandgrube in Aindling ist ein sogenannter Dirt Park vorgesehen, wo Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erhalten sollen, mit BMX-Rädern im Gelände zu fahren.

Sehr positiv äußerte sich Tomas Zinnecker zum Ferienprogramm 2018, das von den Ortsvereinen gestaltet wurde und so viele Anmeldungen wie lange nicht mehr erhielt. Auch den Weihnachtsmarkt stufte er als „vollen Erfolg“ ein, und über den Marktlauf, der am 19. Mai eine Neuauflage erfährt, sagte der Bürgermeister in seinem Bericht: „Der wird langsam zu einer festen und bekannten Einrichtung.“

Der Markt Aindling hat das alte Sportheim des TSV Aindling übernommen und wird es den Schützen und dem Musikverein zur Verfügung stellen. Der Bauantrag stehe kurz bevor, so der Bürgermeister. Die Aindlinger Feuerwehr hat im Jahr 2018 ein neues Fahrzeug erhalten; nun wird, wie berichtet, neben dem alten Feuerwehrhaus ein neues Gebäude östlich davon entstehen.

Weitere Termine Im Bereich der Marktgemeinde Aindling finden wie üblich noch zwei weitere Bürgerversammlungen statt. Am Dienstag, 12. Februar, ist der Ortsteil Stotzard (Sportheim) an der Reihe und zwei Tage danach Pichl (Gasthof Seemüller). Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Themen Folgen