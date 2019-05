00:35 Uhr

Aindling will bienenfreundlicher werden

Gemeinderat beschließt, dass nicht mehr alle öffentlichen Flächen gemäht werden sollen. Tempo-30-Zone kommt

Um die Vielfalt der Natur in und um Aindling zu fördern, hat der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen wichtigen Beschluss gefasst. Grundsätzlich sollen in der Gemeinde nicht mehr alle öffentlichen Flächen gemäht werden, damit sich auf den Wiesen Bienen und andere nützliche Lebewesen ansiedeln können.

Alle 15 Ratsmitglieder stimmten diesem Vorschlag zu. Als Blühwiesen oder -streifen kämen beispielsweise die Flächen beim Wasserwerk und beim Hochbehälter, an Ausgleichsflächen und Siedlungsstreifen in Frage. Der Bauhof soll jetzt ein Konzept erarbeiten, welche Flächen sinnvoll wären. Straßenränder und Flächen innerorts müssten aber schon aus Sicherheitsgründen weiter gepflegt werden.

Wichtig ist es nach Ansicht der Ratsmitglieder auch, die Bürger zu informieren, welche Flächen künftig nicht mehr gemäht werden.

Ein weiteres Thema der Sitzung war ein Antrag aller Anwohner des Kobeswegs in Binnenbach auf Einführung einer Tempo-30-Zone. Ratsmitglied Bernd Aichele, der selbst im Kobesweg wohnt, begründete das Anliegen. Zum einen wohnten viele Kinder in der Straße und zum anderen werde die Siedlungsstraße von vielen Autofahrern genutzt, um in die Ortsmitte abzubiegen, da die Abbiegung im Kobesweg übersichtlicher sei, als die an der Kirchstraße. Einige Gremiumsmitglieder befürchteten zwar, dass ein Ja zum Antrag weitere Anträge zur Folge haben könnte, aber letztlich stimmten 12 von 15 Ratsmitgliedern zu. Der Tenor: Über jeden Antrag müsse separat befunden werden.

In der nicht-öffentlichen Sitzung ging es um den Neubau des Aindlinger Feuerwehrhauses. Der Marktgemeinderat beschloss einstimmig, für die Funktionalausschreibung ein zweistufiges Verfahren im Rahmen eines nicht öffentlichen Verfahrens mit vorgeschaltetem öffentlichen Teilnahmewettbewerb zu wählen. Die Pfaller Ingenieure GmbH & Co. KG aus Nürnberg wird mit der Abwicklung des Verfahrens beauftragt.

Ein ebenfalls nicht öffentliches Thema waren Fundtiere. Nach der Schließung des Tierheims Lechleiter bei Derching (Stadt Friedberg) soll die Verwaltung einen neuen Pauschalvertrag mit dem Tierheim Augsburg abschließen. (ull)

Themen Folgen