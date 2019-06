vor 45 Min.

Aindlinger Bürger wünschen sich Sporthalle und Mittelmarkierungen

Mittelmarkierung oder Seitenmarkierung wie hier im Bild. Was ist für den Aindlinger Ortsteil Gaulzhofen sinnvoller? Der Bauausschuss will das prüfen.

Einer der Wünsche geht in Erfüllung. Warum der andere nicht machbar ist. Anwohner befürchten Probleme mit parkenden Autos

Von Evelin Grauer

Mit den Wünschen und Anregungen der Bürger aus den drei Bürgerversammlungen im Februar befassten sich jetzt die Aindlinger Marktgemeinderäte. Ein immer wieder aufflammender Wunsch ist eine neue Sporthalle für Aindling, auch um ein größeres Angebot für Kinder und Jugendliche zu schaffen.

Wie Bürgermeister Tomas Zinnecker schon früher verdeutlicht hatte, fehlt der Gemeinde für dieses Vorhaben das Geld. Die zur Verfügung stehenden Mittel würden in den nächsten Jahren für die Sanierung der Mittelschule, den Neubau der Kita und das neue Feuerwehrhaus benötigt.

Ein weiterer Wunsch bezog sich auf die Busverbindung Augsburg–Aindling. Einige Bürger würden sich über einen zusätzlichen Halt an der Wendeschleife nahe dem Edeka-Markt an der östlichen Ortseinfahrt von Aindling freuen. So könnten auch Fahrgäste aus diesem Gebiet die Busverbindung nutzen, ohne weite Laufwege in Kauf nehmen zu müssen. Diesen Vorschlag befürworten auch die Marktgemeinderäte. Deshalb will der Markt Aindling diesen Antrag mit Nachdruck an den zuständigen Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) stellen.

Noch ein weiterer Wunsch vieler Bürger soll in Erfüllung gehen. Marktgemeinderat Josef Settele hatte es bereits mehrmals gefordert, jetzt wird es zumindest für Stotzard Wirklichkeit: Mittelmarkierungen. Obwohl die Polizei bei den jährlich stattfindenden Verkehrsschauen regelmäßig empfiehlt, weder inner- noch außerorts Mittellinien anzubringen, will der Gemeinderat einem breiten Wunsch aus der Bevölkerung nachkommen und in Stotzard innerorts eine aufgelegte Mittelmarkierung anbringen zu lassen. Ob im Ortsteil Gaulzhofen analog verfahren werden soll, will der Bauausschuss demnächst bei einem Ortstermin prüfen. Das Problem in Gaulzhofen ist, dass hier die Randsteine zu niedrig sind und keine Abgrenzung zur Fahrbahn darstellen. Deshalb könnte es dort eventuell sinnvoller sein, eine Seitenmarkierung neben den Randsteinen anzubringen.

Den Wunsch, unbebaute Grundstücke in Bauland umzuwandeln, kann die Gemeinde nicht erfüllen. Oft seien diese Grundstücke in Privateigentum und daher nicht verfügbar.

Neben den Wünschen gab es auch einige Bedenken zu neuen Projekten. So befürchten Anwohner der Mittelschule ein größeres Verkehrsaufkommen, wenn die Schule wächst. Die geplante Kita nördlich der Marktangersiedlung macht den Bewohnern der Arnhofer Straße Sorgen. Sie befürchten einen „zunehmenden Parkdruck“ inklusive Behinderungen durch parkende Autos. Der Gemeinderat geht jedoch davon aus, dass sich die Parkplatzfrage durch den Tausch eines Teils mit dem Nachbargrundstück entschärfen wird. Bei der Mittelschule werde der Verkehr bei den Planungen mit berücksichtigt. Allerdings komme es auch deshalb immer wieder zu Problemen, weil die Autofahrer Schilder ignorierten.

Einige Vorschläge der Bürger wurden bereits umgesetzt. So dient mittlerweile eine Teilfläche des Pichler Friedhofs als Bienenweide. Der Eichenprozessionsspinner wurde innerorts bekämpft. Zukünftig soll mit Hinweisschildern auf befallene Bäume hingewiesen werden.

