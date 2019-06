03.06.2019

Aindlinger Feuerwehr rückt zu drei Unfällen aus

Zu einem kleinen Zusammenstoß zwischen diesem Kleinbus mit einem Linienbus kam es am Samstagnachmittag in Aindling.

17 Kameraden eilen zu Zusammenstoß bei Petersdorf, während etwa 50 Vereinsmitglieder beim Vereinsausflug sind.

Zu diesen Unfällen musste die Aindlinger Feuerwehr am Wochenende ausrücken:

Zwei Menschen bei Unfall nahe Petersdorf verletzt

Zwei Menschen sind am Freitagvormittag gegen 11.45 Uhr bei einem Unfall nahe Petersdorf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 79-Jährige mit ihrem Opel auf der Kreisstraße von Aindling kommend in Richtung Petersdorf gefahren. An der Einmündung zur Staatsstraße 2035 wollte sie in eine derzeit unbekannte Richtung einbiegen und übersah dabei den aus Richtung Pöttmes kommenden vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer. Während die 79-jährige Verursacherin mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen wurde, brachte ein Rettungswagen den 25-jährigen Beteiligten ins Aichacher Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20000 Euro. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr Petersdorf leitete den Verkehr um. (AN)

Bei Rehling mit Auto auf Gegenfahrbahn geraten

Zu einem frontalen Zusammenstoß ist es am Freitag auf der Staatsstraße 2381 bei Rehling gekommen. Eine 50-Jährige musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg gebracht werden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war die Frau aus dem Landkreis Dachau gegen 13.30 Uhr von Unterach nach Sand (Todtenweis) unterwegs. Dabei kam ihr ein 55-Jähriger in seinem Auto entgegen. Aus unbekannter Ursache geriet die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Auto des 55-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Staatsstraße komplett gesperrt. (AN)

Kleinbus kollidiert in Aindling mit Linienbus

Leichte Verletzungen hat die 21-jährige Fahrerin eines Kleinbusses bei einem Unfall am Samstag in Aindling erlitten. Die Frau wollte laut Polizei gegen 17.30 Uhr von der Färberstraße in die Kreisstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen Linienbus, der in Richtung Todtenweis unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. (AN)

