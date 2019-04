vor 53 Min.

Aindlinger Schützenheim wird größer

Altes TSV-Sportheim darf erweitert werden. In Binnenbach entsteht Platz für Tiere

Das ehemalige Sportheim des TSV Aindling am Schüsselhauser Weg soll umgestaltet werden. Das ist jedenfalls der Wunsch des Schützenvereins, der dieses Gebäude künftig nutzen wird. Nun befasste sich der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde Aindling mit dem Vorhaben und erteilte mit 7:0 Stimmen das gemeindliche Einvernehmen.

Von der Verwaltung war zuvor die Problematik mit den Stellplätzen angesprochen worden. Daran wird das Projekt nicht scheitern, weil die Kommune ein Grundstück dauerhaft als Parkplatz gepachtet hat. Im Westen des bestehenden Schützenheimes soll ein Anbau erfolgen und das derzeitige Gebäude um einen Stock erhöht werden. Die Firsthöhe beträgt derzeit 4,82 Meter, nach Fertigstellung der Maßnahmen wird sie auf 8,15 Meter steigen.

Beim Neubau eines Maschinen- und Pferdeunterstands an der Hauptstraße in Aindling mit den Maßen acht auf 50 Meter handelt es sich wohl um ein privilegiertes Vorhaben. Das Pultdach, das um 16 Grad geneigt wird, soll eine Höhe von acht Metern aufweisen. Der Unterstand ist zur West- und zur Südseite hin offen, fünf Pensionspferde sollen hier ihre Bleibe finden. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Fachstelle des Landratsamtes über die immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen auf die umliegende Bebauung zu befinden hat.

In Binnenbach sollen an der Ortsstraße ehemalige Rinderställe als Pferde- und Eselställe genutzt werden. Außerdem ist vorgesehen, dass eine Koppel errichtet wird. Vor über vier Jahren hat sich die Kommune bereits dagegen ausgesprochen, jetzt aber sieht es anders aus. Die Planung wurde in der Zwischenzeit verändert.

An der Wagnerstraße in Aindling darf ein Dachgeschoss in eine Wohnung umgebaut werden. Bei der Errichtung einer Garage in der Schlossstraße in Gaulzhofen sind Pflasterarbeiten eingeplant. Dagegen ergaben sich laut Sitzungsprotokoll keine Einwände. Ausschussmitglied Josef Settele durfte hier als Beteiligter ebenso wenig abstimmen wie beim Antrag auf Errichtung eines Geräteschuppens in der gleichen Straße. Zugestimmt wurde ferner der Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage an der Fraundorferstraße.

An der Badstraße in Aindling darf ein Einfamilienhaus in ein Haus für zwei Familien umgebaut werden. Dazu kommt ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und zwei Doppelgaragen. In zwei Fällen war das komplett versammelte Gremium mit der Erteilung von Genehmigungen im Rahmen eines Freistellungsverfahrens einverstanden: ein Einfamilienhaus mit Stellplätzen am Milanweg in Aindling und ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage im Bussardweg jeweils in Aindling.

Zweite Bürgermeisterin Gertrud Hitzler regte an, eine Hundetoilette zwischen Pichl und Edenhausen auf dem Weg Richtung Wasserhaus zu errichten; das wäre auf der Pichler Seite, wo der Gehweg endet. (jeb)

