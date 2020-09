16:31 Uhr

Aindlinger Schulklasse ist aus Corona-Quarantäne entlassen

Nachdem ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurde, musste in Aindlings Grundschule eine Klasse in Quarantäne. Jetzt liegen die Ergebnisse der zweiten Tests vor.

Für die Zweitklässler der Aindlinger Grundschule ist die Quarantäne beendet. Nachdem ein Schüler der Klasse an der Grundschule Aindling am 13. September positiv auf das Coronavirus getestet worden war, musste die gesamte Klasse mit 25 Kindern in Quarantäne (wir berichteten).

Zweimal wurden die Kinder dann auf das Coronavirus getestet. Schon die erste Testung fiel wie berichtet für alle Kinder negativ aus.

Nach Corona-Quarantäne gehen Kinder wieder in die Aindlinger Schule

Am Donnerstag gab Gesundheitsamtsleiter Friedrich Pürner auf Anfrage unserer Redaktion Entwarnung. Auch die Ergebnisse der zweiten Tests der Kinder waren negativ. „Die Kinder gehen alle wieder in die Schule“, sagte Pürner.

Im Landkreis ist bislang noch eine Schulklasse in Quarantäne: eine vierte Klasse mit 20 Kindern an der Grundschule an der Ambérieustraße in Mering. (bac)

