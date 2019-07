07:01 Uhr

Aindlinger treffen sich beim Marktfest

Besucher und Helfer blieben beim Marktfest in Aindling weitgehend von Regen verschont. Am Samstag wurde lange gefeiert. Am Sonntag gab‘s eine Kampfsporteinlage.

Von Albertine Ganshorn

„Halt’s Wetter oder halt’s net?“ – diese Frage stellten sich am Wochenende nicht nur die Besucher des Aindlinger Marktfestes, sondern auch die beteiligten Vereine und Gruppierungen. Während am Samstagabend gleich zu Beginn die Bänke auf dem Marktplatz gut belegt waren, sah es am Sonntag nach dem Festgottesdienst zuerst nicht so rosig aus. Doch ab Mittag wurden die Tische und Bänke zum letzten Mal abgetrocknet. Der Regen hatte sich endgültig verzogen.

Das Marktfest ist stets ein Höhepunkt im Gemeindeleben. Ortsvereine und Pfarrgemeinderat sorgen für Speis und Trank – ob Spanferkel, Schaschlik oder Bratwurstburger, Steckerlfisch oder Calamaristicks, Kartoffelspiralen oder Pommes.

Ansprechendes Musikprogramm

Am Samstagabend unterhielt die Band „Gaudi 2 u“ mit umfangreichem Repertoire das altersmäßig sehr gemischte Publikum. Ebenso zeigten die „Altbairischen“ des Musikvereins Aindling bei der Eröffnung des Festes und vor allem am Sonntag, wie gut sie auf die Stimmung ihrer Zuhörer mit passender Musik reagieren können. Auch Stephan Paula und Tobias Dohl, die beiden Künstler der Gaudi Band, begannen ihre musikalische Karriere einst im hiesigen Musikverein. Beide sind Aindlinger. Jetzt bieten sie an Gitarre und Keyboard Songs aus mehreren Jahrzehnten und verschiedenen Stilrichtungen. Ob Udo Jürgens oder Helene Fischer, Volkslieder oder Country, für jeden ist etwas dabei.

Je fortgeschrittener der Abend, umso öfter waren fleißige Sänger zu hören. Obwohl der Samstagabend für Besucher und Helfer sehr lange dauerte, hieß es am nächsten Morgen wieder da zu sein: Der Festgottesdienst mit den Fahnenabordnungen ist ebenfalls Tradition beim Marktfest. Unterdessen halfen viele Fleißige schon früh am Marktplatz dabei, Tische zu trocknen, Schirme aufzustellen, den Unrat vom Vorabend zu entfernen, und für die Bewirtung zu sorgen.

Erst Kampfsport, dann Kaffee und Kuchen

Der Einsatz lohnte sich. Bereits um 13 Uhr war beispielsweise das Spanferkel ausverkauft. Im Rahmen des Marktfestes präsentierte eine altersmäßig sehr gemischte Gruppe in weißen Anzügen ihre Sportart Twin Taekwondo. Wie der 63-jährige Systemgroßmeister Gerhard Maier erklärte, wurde Taekwondo schon vor 2000 Jahren in Korea zur Selbstverteidigung entwickelt. Erst seit 1968 begann sich diese Kunst in Europa durchzusetzen. Twin steht dabei für neue Elemente, die mit den alten Bewegungen kombiniert werden. Diese „Kampfkunst“ trainiert mentale und körperliche Fitness und verhilft zu mehr Konzentration und Körperbeherrschung. Vor allem aber spielen Achtung und Respekt vor dem anderen eine große Rolle. Nach der Darbietung ließen sich die Besucher die hausgemachten Kuchen des Pfarrgemeinderates schmecken.

DKMS suchte potentielle neue Stammzellenspender

Am Rande des gemütlichen Freiluft-Wohnzimmers machte man sich auch Gedanken über die, denen es nicht so gut geht. Die DKMS suchte nach neuen Stammzellenspendern. Das Ziel der Organisation ist es, im Landkreis in diesem Jahr mindestens 1000 Menschen zu finden, die sich typisieren lassen und somit bei Bedarf für eine Stammzellenspende zur Verfügung stehen. Im „Aindlinger Sozialstadel“ war Gelegenheit, sich über viele soziale Themen auszutauschen, Hilfsangebote wahrzunehmen oder sich in eine Kontaktbörse einzutragen. Nicht nur Freizeitpartner registrierten sich, sondern auch einige, die für gelegentliche spontane Nachbarschaftshilfe zur Verfügung stehen.

Themen Folgen