Aktion in Aichach: Verkehrssicherheit macht Spaß

Beim Tag der Verkehrssicherheit ist in Aichach viel geboten. Polizei, Behörden und Hilfsorganisationen wollen informieren, aber auch unterhalten.

Von Erich Echter

Verstärkung aus dem Polizeipräsidium war am gestrigen Sonntag für die Aichacher Polizei angerückt. Zwar nicht wegen eines Ernstfalles, sondern wegen eines Sondereinsatzes: Die Polizeiinspektion hatte zum zweiten Mal zu einem Tag der Verkehrssicherheit a eingeladen. Ziel der Aktion: Die Polizei wollte die Bürger sachlich informieren und Hintergründe liefern. Dazu bauten Beamte eine Reihe von Infopunkten auf.

Als Kooperationspartner dabei waren die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft, die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, das Landratsamt, die Aichacher Feuerwehr, die Bereitschaft und Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuz und das THW aus Friedberg.

Polizei Aichach will Kontakt zu den Bürgern pflegen

Pünktlich um 12 Uhr startete die Aktion auf dem Oberen Stadtplatz aufgebaut. Nachdem die erste Veranstaltung dieser Art gut gelaufen war, hatte Thomas Schmid, Verkehrssachbearbeiter der Aichacher Inspektion, eine Neuauflage geplant. Der Inspektion liege die Verkehrssicherheit besonders am Herzen. „Besonders wichtig ist der Kontakt zu den Bürgern. Und wer etwas besonderes beim Info-Tag wissen will, hat einen recht kurzen Weg um an seine Informationen zu kommen“, betonte der Koordinator der Veranstaltung. Unter den Ehrengästen beim Rundgang nach der offiziellen Eröffnung waren Landrat Klaus Metzger, Kreisbrandrat Christian Happach, Bürgermeister Klaus Habermann, Polizeirat Ralf Bürle vom Präsidium aus Augsburg, Polizei-Chef Erich Weberstetter, die beiden Landtagsabgeordneten Christine Haubrich und Peter Tomaschko sowie Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz und Stadtpfarrer Herbert Gugler begrüßen. Er erteilte der Veranstaltung den kirchlichen Segen. „Wer sich für den für den Nächsten engagiert, ist wie wenn er einen Gottesdienst besuchen würde“, sagte Gugler.

Neben den verschieden Infoständen hatte sich die Polizei besonders für die Kinder ins Zeug gelegt. Die kleinen Mitbürger konnten sich mit Polizei-Schirmmütze fotografieren lassen. Wer wollte, bekam einen Kinderpolizeiausweis, konnte an einer Verlosung teilnehmen oder sich von fachkundiger Hand in die Geschicke der Kletterkunst an einer riesigen Kletterwand vor dem Inspektionsgebäude einweisen lassen.

Es gibt auch Tipps zum Führerschein-Umtausch

Zunächst war die Resonanz verhalten. Trotz der heißen Temperaturen kamen später doch noch zahlreiche Gäste. Viele von ihnen zeigten reges Interesse am Lasergerät zur Tempo-Messung. Hauptkommissar Hannes Stiegler erläuterte den Interessenten die Leistung Hightech-Gerätes. Zu Besichtigen gab es neben einem Polizeimotorrad auch eine mobile Wache und verschiedene Einsatzfahrzeuge, darunter auch der legendäre VW Käfer. Bei der Kreisverkehrswacht konnten die Besucher ihre Reaktion am Fahr- und Bremssimulator testen.

Am Stand des Landratsamtes ging es Schwerpunktmäßig ums Fahrrad, Radtouren und das Radwegkonzept. Heinz Geiling riet den Inhabern der grauen und rosa Führerscheine, nicht bis zum Ende der Umschreibefrist zu warten. Aichachs zweiter Feuerwehrkommandant Dominik Wenger bezeichnete die Aktion als coole Sache. Beim Roten Kreuz konnten die Gäste einen Blick in einen Rettungswagen werfen, das THW präsentierte technische Hilfeleistungen. Eine Besucherin betonte, es sei gut, wenn Polizei, Behörden und Hilfsorganisationen Öffentlichkeitsarbeit leisteten. Ein Friedberger sprach von einer guten Sache, die wiederholt werden solle. Für schwungvolle Musik sorgte die Aichacher Stadtkapelle.

