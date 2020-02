vor 14 Min.

Aktive Gundelsdorfer Hüttn

Traditionsverein zieht Bilanz

In der Knauerhüttn hat bei der Jahresversammlung der Gundelsdorfer Hüttn-Vorsitzende Erwin Reiter eine positive Bilanz gezogen. Mit einem Stand war der Verein beim Gundelsdorfer Weihnachtsmarkt vertreten, Höhepunkte waren die Jaudusfeier, ein Südtiroler Abend in der Hüttn, ein Wattturnier, ein Helferfest mit Grillen, ein Pizzawagenfest am Weihnachtsfeiertag sowie ein Hüttenadventsnachmittag.

Im laufenden Jahr beteiligt sich die Hüttn beim Gundelsdorfer Maibaumaufstellen, bei der 750-Jahr-Feier in Gundelsdorf, bei den 100-Jahr-Feiern des Liederkranzes und des Krieger- und Soldatenverein, auch die Erneuerung des Dorfplatzes wurde angesprochen. Bei der Hüttn ist wieder ein Fest geplant, es gibt an Karsamstag wieder die Jaudusfeier sowie eine Automatenparty. Momentan hat der Verein mehr als 80 Mitglieder.

Anschließend standen Vorstandswahlen an, verändert hat sich nichts. Vorsitzender bleibt Erwin Reiter, sein Stellvertreter Christian Popp, Kassier Michael Bernet, Schriftführer Werner Heinz, Beisitzer Matthias Assenbrunner, Berthold Magg und Bernhard Reiter, Kassenprüfer sind Sandra Hundseder-Reiter und Andrea Reiter. (möd-)

Themen folgen