14:00 Uhr

Alexander Hold rechnet mit der CSU ab

Landtagskandidat der Freien Wähler spricht vor 500 Interessenten im Aichacher Festzelt. Der als Fernsehrichter bekannte Jurist übt harte Kritik.

Von Johann Eibl

Kaum einer nahm so recht Notiz von ihm, als er am Montagabend ins Aichacher Festzelt kam. Der Auftritt von Alexander Hold, der im Oktober für die Freien Wähler in den Bayerischen Landtag einziehen will, geriet weitaus weniger spektakulär als der von Ministerpräsident Markus Söder zwei Tage zuvor an gleicher Stelle. Es lief alles einige Nummern kleiner ab bei dieser Veranstaltung. Das wurde nicht zuletzt auch am Interesse sichtbar. Bei Söder hörten 2000 Besucher zu, bei Hold, dem früheren „Fernsehrichter“ waren es 500.

Der Dasinger Bürgermeister Erich Nagl begrüßte die Ehrengäste, darunter auch Johann Häusler, Landtagsabgeordneter aus Biberbach. Der verwies auf die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung: „Das ist die größte Entlastung der bayerischen Bürgerschaft seit 20 Jahren.“ Mittelstand, Handwerk und Landwirtschaft sind besonders wichtige Themen für Häusler.

Dann trat Alexander Hold ans Mikrofon und sprach 40 Minuten lang viele Bereiche des politischen Lebens an, wobei der 56-jährige Jurist aus Kempten erwartungsgemäß nicht sparte mit Vorwürfen gegen die CSU. So werde das Kreuz missbraucht, indem man es aus Angst vor Fremdem in den Mittelpunkt rücke. In deutlicher Form prangerte Hold die zwei Millionen Überstunden der bayerischen Polizei an und zeigte keinerlei Verständnis dafür, dass nun jede Großstadt im Freistaat eine Reiterstaffel erhalten soll. Die Einführung der bayerischen Grenzpolizei nannte der Allgäuer einen Etikettenschwindel. Dass die Staatsregierung ein Landesamt für Asyl und Abschiebung gründe, ist in den Augen von Hold nichts anderes als Opium für das Volk.

1,1 Milliarden Euro habe Bayern für die Einrichtung des digitalen Behördenfunks in die Hand genommen, rechnete der Redner vor. Bei Regen aber funktioniere diese Technik nicht. Das Thema Flüchtlinge durfte ebenfalls nicht fehlen an diesem Abend. Nach wie vor, so betonte Hold, sei ein Großteil von ihnen nicht vernünftig registriert. Das führe dazu, dass sie durchaus zwei- oder dreimal Sozialleistungen kassieren könnten.

Nächster Kritikpunkt: „Es gibt in Deutschland fünf Fingerabbruckdateien. Wir sind nicht in der Lage, aus den fünf Dateien eine zu machen.“ Außerdem forderte Hold, früher selber als Richter für Abschiebungen tätig, mit Ländern wie Tunesien und Algerien endlich Abkommen zu schließen, um Bürger dorthin problemlos zurückschicken zu können.

Der Staatsregierung im Freistaat hielt der Politiker der Freien Wähler, der sich vergebens um das Amt des Bundespräsidenten beworben hatte, eine „Arroganz der absoluten Mehrheit“ vor. Mit Blick auf die Landtagswahlen im Oktober würden nun Gelder im Gießkannenprinzip verteilt; damit die entsprechenden Förderbescheide noch im September rausgehen können, würden Beamte nun zusätzlich als Minijobber engagiert. Eine dritte Startbahn am Flughafen in München-Erding nannte er einen „völligen Schwachsinn“. Nicht zuletzt kam Hold aufs Internet zu sprechen. Wenn der Ausbau auf 50 Megabit erreicht sei, stünde Deutschland in Europa immer noch auf dem drittletzten Rang.

