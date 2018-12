29.12.2018

Alfons Hader aus Aindling ist 80 Jahre alt

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat Alfons Hader aus Aindling seinen 80. Geburtstag gefeiert. Der Jubilar stammt aus dem heutigen Aindlinger Ortsteil Gaulzhofen. Dort wuchs er auf. 1971 kam er nach Aindling und heiratete seine heutige Frau Viktoria, geborene Höger. Beide wohnen in einem schmucken Haus. Alfons Hader war mit Leib und Seele Maurer, nebenbei führte er einige Zeit eine kleinere Landwirtschaft.

Auch ist er rege am Vereinsleben beteiligt. So ist er seit 60 Jahren Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Stotzard, seit über 50 Jahren ist er Mitglied der Privilegierten Schützen in Aindling. Auch beim TSV Aindling ist er Mitglied, hier war er 1974 beim Bau des alten Sportheimes und 2006 beim Bau des neuen Sportheimes tatkräftig dabei. Außerdem ist er Mitglied beim Musikverein Aindling und in der Waldbauernvereinigung. Seit vielen Jahren reist er viel: Er war vom Nordkap bis Sizilien schon fast überall, davon allein mehr als 25 Mal auf Mallorca. Man sieht Alfons Hader oft in Aindling spazieren gehen, des Öfteren arbeitet er außerdem in seinem Wald. Bürgermeister Tomas Zinnecker überbrachte die Glückwünsche der Marktgemeinde, Pfarrer Babu gratulierte für die Kirchengemeinde. (joki)

