vor 36 Min.

Algertshauser wollen Gehwege

Gehwege wünschen sich in Algertshausen die Anwohner an der Waldstraße (großes Bild) und an der Kirchbergstraße. Gefährlich ist der kurvige Verlauf der Föhrenstraße (Bild rechts oben), kritisieren die Algertshauser. Auf einem Teil des Bolzplatzes (rechts Mitte) könnte ein Spielplatz angelegt werden, schlug ein Vater vor. Verbesserungen wurden beim Fußgängertunnel zum Bahnhof gefordert (Bild rechts unten).

Im Grubethaus diskutieren gut 30 Zuhörer mit dem Bürgermeister. Es geht um die Sicherheit der Kinder auf den Straßen, um Parker, Raser und zu laute Züge

Von Claudia Bammer

Lebhaft gestaltete sich die Bürgerversammlung am Dienstagabend im Aichacher Stadtteil Algertshausen mit gut 30 Zuhörern. Im Grubethaus ging es vor allem um fehlende Gehwege und damit um die Sicherheit der Kinder.

Um die Bahn ging es in mehreren Wortmeldungen: Unerträglich laut seien die Züge auf dem Abstellgleis, bei denen die ganze Nacht über die Standheizung laufe, um die Züge betriebsbereit zu machen, klagten mehrere Anwohner, die Am Bahndamm wohnen. Früher sei das Abstellgleis auf der anderen Seite der Gleise und dadurch weiter weg gewesen, sagte unter anderem der frühere Stadtrat und Ortssprecher Hans Haltmayr. Habermann versprach, die Geräuschentwicklung noch einmal zu thematisieren. Bei der Lage des Abstellgleises handle es sich um ein Bahnverfahren. „Da sind wir nicht involviert.“ Ein Anwohner schlug vor, die Züge über Nacht beim Radersdorfer Bahnhof abzustellen, wo niemand in der Nähe wohne.

Gefährlich ist laut Hans Haltmayr die S-Kurve an der Föhrenstraße mit der steilen Böschung. Dort fehle eine Leitplanke. Habermann sagte zu, das an das Staatliche Bauamt beziehungsweise die Fachleute weiterzugeben. Weitere Bürger kritisierten, dass dort zu schnell gefahren wird und parkende Autos die Strecke unübersichtlich und damit gefährlich machen. Unter anderem parke dort des Öfteren ein Bus. Den Fahrer habe die Stadt schon darauf hingewiesen, dass das nicht geht, so Habermann. Die parkenden Autos könne die Stadt nicht verhindern, höchstens mit einem Halteverbot. Das werde man sich in der Verkehrsschau ansehen. Ein anderer Anwohner war froh über die parkenden Autos. Die bremsten den Verkehr, meinte er. Eine Mutter aus der Simpertstraße sorgte sich wegen zu schneller Autos um die Kinder, die dort am Bushäuschen spielen.

Ein weiteres Anliegen von Haltmayr und weiteren Algertshausern: Die Waldstraße, an der neue Wohnungen gebaut werden, sei sehr eng und werde zudem von Schwerlastverkehr befahren. Sie habe keinen Gehweg. Haltmayr nannte das „eine Zumutung für alle Anwohner“. Auch Anwohner, die einen schriftlichen Antrag an die Stadt geschickt hatten, sahen dort die Kinder in Gefahr, forderten einen Gehweg und Tempo 30. Im Bebauungsplan sei kein Gehweg vorgesehen, sagte Habermann. Haltmayr sprach auch die Grubetstraße und Am Hügel an. Dazu betonte Habermann, ein Gehweg habe keinen Sinn, wenn er nicht durchgehend gebaut werden könne. Sinnvoll sei das nur bei einem kompletten Straßenausbau. Das gehe aber nicht über Nacht und schon gar nicht ohne Grunderwerb, betonte er. Er bezweifelte, dass der zu kriegen wäre. Er sagte dennoch zu, das Thema mit in den Stadtrat zu nehmen. Ein Anwohner schlug vor, die Waldstraße zur Einbahnstraße zu machen und den Verkehr in der anderen Richtung über die Kirchbergstraße zu führen. Dann sei auch genug Platz für einen Gehweg.

Ein weiteres Thema war die Fußgängerunterführung zum Bahnhof, die besser beleuchtet und verschönert werden soll. „Wir würden auch selber streichen“, sagte eine Mutter. Habermann sagte, die neue Beleuchtung solle heuer kommen. Eine Gefahr sah ein Vater durch Mofas und E-Bikes, die durch den Tunnel fahren. Weil sie vom Hellen ins Dunkle fahren, könnten sie leicht Fußgänger übersehen. Er schlug eine Art Absperrung vor. Die dürfe aber nicht unfallträchtig sein, sagte dazu Habermann. Dem Vater fehlte außerdem ein Spielplatz. Er schlug dafür einen Teil des Bolzplatzes vor. Den wollte Habermann ungern opfern. „Vielleicht gibt’s auch einen anderen Standort.“

