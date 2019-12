10:00 Uhr

Alkoholisiert: 20-Jähriger kracht mit BMW in Mauer und überschlägt sich

Ein

Am Freitagnachmittag kam ein BMW-Fahrer in Vierkirchen von der Fahrbahn ab und krachte in eine Mauer. Gegen 13:30 Uhr fuhr der 20-Jährige auf der Hortstraße in Richtung Jedenhofen. Der Fahrer kam laut Polizei rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer und einen Gartenzaun. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen.

1,5 Promille - 11.000 Euro Schaden

Der Fahrer war mit mehr als 1,5 Promille deutlich alkoholisiert und musste zur Blutentnahme verbracht werden, seinen Führerschein kassierten die Polizeibeamten gleich ein. Verletzungen zog sich der BMW-Fahrer nicht zu. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 11000 Euro. Die Feuerwehr Pasenbach sperrte eine Stunde lang die Hortstraße wegen der Bergungsmaßnahmen. (AN)