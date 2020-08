vor 21 Min.

Alle 13 haben bestanden

Wirtschaftsschule in Pöttmes verabschiedet die Absolventen

Wegen der Corona-Pandemie fand in diesem Jahr die Abschlussfeier der Wirtschaftsschule Pöttmes unter besonderen Voraussetzungen statt. Verabschiedet wurden in einer feierlichen Zeremonie im engsten Familienkreis und mit gebotenem Abstand in der Turnhalle 13 Schüler.

Nach Grußworten von Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg, dem Bürgermeister Mirko Ketz und der Elternbeiratsvorsitzenden Carola Honisch ging die Klassenlehrerin Jeanette Schmaus noch einmal persönlich auf jeden einzelnen Schüler ein. Wegen der coronabedingten Unterbrechung blickten alle auf ein sehr schwieriges Jahr für Schüler und Lehrer zurück. Insgesamt konnte sich die kleine Schulfamilie der Wirtschaftsschule Pöttmes als geschlossene Gemeinschaft präsentieren, die auch in dieser schwierigen Situation stets zusammenhielt, wie es hieß. Wegen des großen Engagements der Beteiligten wurde die bestmögliche Lernsituation für die Schüler geschaffen. Sichtbar wurde dieses Engagement dann auch in den von allen Prüflingen erfolgreich abgelegten Abschlussprüfungen und der Tatsache, dass alle Schüler einen Ausbildungsplatz oder einen Platz an einer weiterführenden Schule gefunden haben.

Jahrgangsbeste war Saskia Zagler mit einem Schnitt von 1,1. Preise erhielten Fabian Lehnert mit einem Schnitt von 1,5, Jessica Moser mit einem Schnitt von 1,6 und Pascal Ketz mit einem Schnitt von ebenfalls 1,6.

Zum Schluss gab Schulleiterin Nieberle-Schreiegg den Absolventen mit auf den Weg, dass auch in diesen schwierigen Zeiten gute Nachwuchskräfte in der Wirtschaft immer gesucht werden und mit dem mittleren Bildungsabschluss der Wirtschaftsschule und einer Ausbildung beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Berufsleben vorhanden sind.

