vor 17 Min.

Alle Fenster sind auf

Nikolaus und Christkind öffneten an Heiligabend das letzte Fenster am Aichacher Rathaus Adventskalender. Zahlreiche Familien und Kinder waren wieder dabei.

Jetzt leuchtet das ganze Aichacher Rathaus – nicht nur das

An Heiligabend öffneten die beide Aichacher Stadt-Nikoläuse das 24. Fenster des Adventskalenders am Rathaus. Mit dabei waren auch das Christkind und seine Engelschar, die damit ihren letzten Einsatz hatten. 24 leuchtende Fenster schmücken übrigens auch das Rathaus in Inchenhofen.

Zahlreiche Familien und Kinder verfolgten die Öffnung des Fensters, viele von ihnen hatten zuvor die Kinderchristmette besucht. Die Aichacher Stadtpfarrkirche war so voll wie die vielen anderen Gotteshäuser in der Region auch. Eine ganz besondere Messfeier gab es in der Justizvollzugsanstalt in Aichach.

Eindrücke von Weihnachten in Aichacher Land in Text und vielen Bildern finden Sie auf den "Seiten 2, 3 und 7

Themen Folgen