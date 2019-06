vor 33 Min.

Alle Neune für den Pöttmeser Kegelclub

Bei herrlichem Wetter feierten die Pöttmeser Kegler an vier Tagen ihren 100-jährigen Geburtstag. Nach dem Festumzug wurden die Pöttmeser Sportkegler am Vereinsheim herzlich begrüßt.

Das abwechslungsreiche Festprogramm rund um das 100-jährige Bestehen des Kegelclubs wird ein schöner Erfolg. Dabei geht's auch um Sportliches.

Von Vicky Jeanty

Vorsitzender Werner Hammerl und seine zahlreichen Helfer haben einen viertägigen, arbeitsintensiven Marathon hinter sich. Die Jubiläumsveranstaltung zum 100. Geburtstag ihres Kegelklubs war ein gesellschaftliches und sportliches Ereignis in Pöttmes, das bei herrlichem Wetter reibungslos über die Bühne ging. Der einzige Wermutstropfen war die überschaubare Gästezahl bei der Rockparty und bei den Brugger Buam am Freitag- beziehungsweise Samstagabend. Dafür aber sorgten rekordverdächtige Ergebnisse auf der Kegelbahn für Aufsehen. Gekrönt wurden die Festlichkeiten am Sonntag mit einem prächtigen Umzug.

An zwei Tagen beherrschten Turniere das Geschehen auf den vier Bahnen im Vereinsheim. Weit über zehn Mannschaften aus dem Aichacher Umland und weiteren Landkreisen ließen die Kugel rollen. a.tv war am Samstag vor Ort und strahlt die Reportage am kommenden Dienstag, 4. Juni, ab 18.30 Uhr auf dem Kanal Wittelsbacher Land aus. „Wir sind froh, dass die Kloanen a bisserl dagegen halten konnten“, sagte Vorsitzender Werner Hammerl bei der Siegerehrung der Herren am Samstagabend. Im Beisein von Bezirkssportwart Karl Nieselberger überreichte er Urkunden und Preise an die Teilnehmer und bedankte sich bei Schiedsrichter Reinhold Below, der bereits bei Weltmeisterschaften im Einsatz war. Die Preisverleihung der Damen fand am Sonntagnachmittag im Festzelt statt.

Der Kegelclub Pöttmes ist der älteste seiner Art im Landkreis

„Mit seinen 100 Jahren ist der Pöttmeser Verein der älteste Kegelverein im Kreis“, betonte Karl Nieselberger in seiner kurzen Ansprache. Wie rührig der Verein bereits in der Vergangenheit war, zeigte Werner Hammerls lange Liste mit 20 langjährigen Mitgliedern, von denen der Senior Albert Braun dem Verein seit 64 Jahren die Treue hält. (Bericht folgt). Werner Hammerl selbst ist seit 20 Jahren Vorsitzender. Er bedauerte die seit Jahren rückläufigen Mitgliederzahlen. „Wir brauchen dringend Nachwuchs“, sagte er. Kegeln sei ein Sport für Jung und Alt und sowohl für Kinder und Jugendliche wie auch für Senioren gleichermaßen attraktiv, ergänzte Karl Nieselberger.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Festgottesdienstes und des anschließenden Umzugs durch den Markt. Angeführt von der Blaskapelle Pöttmes zog der Jubelverein mitsamt zehn weiteren Vereinen ins Festzelt ein. Werner Hammerls Begrüßung samt Rückblick auf die Festtage war verbunden mit dem Dank an seine zahlreichen Helfer, die maßgeblich zum Gelingen des Festes beigetragen hätten. Weiterhin „Gut Holz“ wünschte Bürgermeister Franz Schindele. Die Gemeinde sei stolz auf den in jeder Beziehung rührigen Verein, der nicht nur auf sportlicher Ebene sehr erfolgreich sei. „Eure zahlreichen Freizeitangebote beleben die Gemeinde und tragen zur Attraktivität bei“, sagte er. Ehrengast Brigitte Laske vom Bayerischen Landessportverband schlug eine Lanze für den Sport im Verein, der in jeder Beziehung ein Gewinn sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft sei. Es seien nicht nur Siege und Medaillen, die zählten. Genauso wertvoll sei die Erfahrung, sich im fairen Miteinander für ein gemeinsames Ziel einzusetzen. „Haltet weiter zusammen im Verein. Nur so kann es vorwärtsgehen“, riet sie den Jubilaren.

Die Schlussworte blieben Baron Franziskus von Gumppenberg überlassen. Der Verein könne zu recht stolz sein auf beeindruckende 100 Jahre, in denen die Pöttmeser es geschafft hätten, den Kegelsport als eine spannende und attraktive Sportart zu präsentieren. Dies könne auch als eine Hommage an eine Sportart gedeutet werden, die angeblich bereits die Ägypter praktiziert hätten.

