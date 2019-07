vor 35 Min.

Alle Schulabgänger haben einen Abschluss

Die Aindlinger Schule am Lechrain verabschiedet 57 Absolventen der neunten und zehnten Klassen in einen neuen Lebensabschnitt.

Von Petra Kampa

Alle 57 Absolventen der Aindlinger Mittelschule am Lechrain haben einen Abschluss geschafft. Das betonte Konrektor Mathias Lessing bei der Abschlussfeier, die unter dem Motto „Kompass“ stand. Die jeweils zwei Besten der drei Abschlussklassen wurden besonders ausgezeichnet. Darunter war mit Johanna Dreyer, die die M10 mit dem Traumergebnis von 1,11 absolviert hat, nicht nur die Schulbeste, sondern auch die Beste im gesamten Landkreis.

Begonnen hatte die Abschlussfeier mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche von Aindling. In dem Gemisch aus Abschiedsschmerz von Vertrautem, Neugier auf das Kommende, Unsicherheit und Aufregung sei ein „Kompass“, der einem die Richtung weist, ein willkommener Helfer, erzählte ein kurzer Monolog im Gottesdienst. Pfarrer Babu empfahl in seiner Predigt, seinen Talenten zu vertrauen und plädierte Mit dem Lied „Oh happy Day“ endete der Gottesdienst.

Schwungvoll und souverän wurde die Abschlussfeier von den Schülern Max Mayershofer, Raphael Pfaffenzeller und Tobias Rauch eröffnet. Konrektor Mathias Lessing berichtete dann, dass alle 57 Schüler der Klassen 9 a, 10aM und 10bM einen Abschluss geschafft haben. Manche mit dem Mittelschulabschluss, viele mit dem Qualifizierenden Abschluss (QA) und ein noch größerer Teil nach der 10. Jahrgangsstufe mit dem Mittleren Abschluss.

Der Kompass ist das Motto der Feier

Der Kompass – das Motto der Feier – führe einen durch die Schulzeit mal besser, mal schlechter, so Lessing. Von Zeit zu Zeit spiele der Kompass auch mal verrückt und müsse wieder in die richtige Richtung gelenkt werden. Manchmal ein schwieriges Unterfangen, das den Einsatz, das Durchhaltevermögen und die Konsequenz der Eltern und Lehrer erfordere. „Der Kompass hilft dem Menschen bei der Orientierung“, so Lessing. „Ich wünsche euch einen Kompass, der euch stets die richtige Richtung weist und euch gute Wege aufzeigt.“

Bürgermeister Tomas Zinnecker gratulierte den Absolventen auch im Namen seiner Bürgermeisterkollegen aus Affing, Rehling, Petersdorf und Todtenweis. Er erzählte die Geschichte von einem Jungen, der im Wald von einem Chamäleon lernt, dass der Weg immer nach vorne geht mit einem festen Ziel vor Augen, von dem man sich nie ablenken lassen sollte. Anpassung – wie ein Chamäleon – sei wichtig, um den richtigen Blickwinkel zu finden, und das Festhalten an einer Sache, denn mit festem Halt geht vieles leichter, so der Bürgermeister.

23 Absolventen der Schule am Lechrain kommen aus der Jahrgangsstufe neun – Klasse 9a und drei Schüler aus der 9bM. Von ihnen erhielten 22 Schüler das Zeugnis über den Mittelschulabschluss. 19 Schüler von ihnen haben auch den QA erfolgreich gemeistert. Die 34 Schüler der zehnten Klassen haben allesamt den Mittleren Schulabschluss in der Tasche.

Die Besten werden besonders ausgezeichnet

Die Klassen- und Schulbesten wurden von Rektorin Brigitte Beck, Konrektor Lessing und den Bürgermeistern ausgezeichnet. Aus der Klasse 9a mit Klassenleiterin Elisabeth Luderschmid waren das Marco Lesch (Schnitt 1,5) sowie Johannes Zeitlmeier und Carina Drexl (Schnitt jeweils 1,8), aus der Klasse 10aM mit Klassenleiterin Rebecca Reiß die Schul- und Landkreisbeste Johanna Dreyer (Schnitt 1,11) und Raphael Pfaffenzeller (Schnitt 1,78), und in der Klasse 10bM mit Klassleiter Tobias Rauchmann die Zweitbeste im Landkreis, Katharina Noll (Schnitt 1,44) und Nina Steidle (Schnitt 1,78).

Als Jahrgangsbeste wurden Marco Lesch (Jahrgangsstufe 9) und Johanna Dreyer (Jahrgangsstufe 10) besonders ausgezeichnet. „Nimm deine Träume als Antrieb, deine Wünsche als Wegweiser und folge immer deinem kleinen Kompass im Herzen“ wurde den Absolventen mit auf den Weg gegeben. Danach sprachen die Schüler ihren Klassenleitern und Lehrern mit Augenzwinkern und viel Herzlichkeit ihren Dank aus.

Nach einem gemeinsamen Abendessen wurde getanzt. Jochen Preuss von der Tanzschule Trautz & Salmen hatte die Jugendlichen auf dieses Ereignis vorbereitet. Susanna Colshorn bildete den musikalischen Rahmen des offiziellen Teils mit „Breath in me“ und „When I call your Name“ am Keyboard.

