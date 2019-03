vor 41 Min.

Allerlei rund ums Ei beim Aichacher Ostermarkt

Beim Ostermarkt im Sisi-Schloss präsentieren mehr als 40 Aussteller ihre Arbeiten - von Kunst aus dem Ural bis hin zu bayerischen Klosterarbeiten.

Von Erich Echter

Ein Osterhase in der mit sprudelndem Wasser gefüllten Badewanne, bunt bemalte Ostereier in allen Varianten, traditionell gefertigte Wachsstöcke: Osterdekoration in unendlich vielen Formen und Facetten stand beim Ostermarkt im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach am Wochenende im Mittelpunkt. 42 handverlesene Aussteller boten ihre Waren in und vor dem Schloss an, darunter waren sieben, die zum ersten Mal dabei waren.

Seit 2004 waren schon über 40 000 Besucher beim Ostermarkt im Sisi-Schloss

Bürgermeister Klaus Habermann sagte angesichts des Angebots bei der Eröffnung am Samstag: „Wer da nicht in Osterstimmung kommt, ist selber schuld.“ Er wies auf das kleine Jubiläum hin, das das Schloss heuer feiern kann: Seit zwanzig Jahren ist es im Besitz der Stadt Aichach. Seit 2004 kämen jedes Jahr mehrere Tausend Besucher zum Ostermarkt, stellte er fest. Insgesamt seien es bis 2018 schon weit über 40000 Besucher gewesen. „Mit unserem Ostermarkt, der mittlerweile Tradition ist, wollen wir Lust und Laune machen und an die alten Bräuche des wundervollen Festes erinnern“, sagte Habermann. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von einem Streicherensemble der Musikschule.

Gleich nach der Eröffnung wurde das gesamte Schloss von den Besuchern in Beschlag genommen. Bereits in den ersten beiden Stunden wurden 460 Besucher gezählt. Darunter waren auch Hildegard Brummer aus Puchheim und Resi Baumann aus Mammendorf. Sie kommen fast zu jedem Ostermarkt nach Unterwittelsbach. „Es ist einer der schönsten, den wir kennen“, waren sich die beiden einig. Iris Deininger aus Fischach kauft gern hier ein, wie sie erzählte. „Das ist halt ein echter Ostermarkt“, sagte sie.

Die Engländerin Helen Singer ist zum ersten Mal als Ausstellerin dabei

Eines konnte man an den beiden Ausstellungs- und Verkaufstagen feststellen: Die Besucher kamen nicht nur aus dem Wittelsbacher Land, sondern auch aus den Nachbarlandkreisen Augsburg, Neuburg-Schrobenhausen, Dachau und Fürstenfeldbruck sowie aus Niederbayern. Auch viele Aussteller haben weite Wege auf sich genommen. Einige Künstlerinnen kamen sogar aus dem europäischen Ausland. Eine davon war Liliana Nichitean aus Suceava in der Bukowina in Rumänien. Im ersten Stock des Schlosses verzierte sie Ostereier mit erhitztem Bienenwachs. Sie gehört mittlerweile zur Stammbesetzung der Aussteller.

Zum ersten Mal beim Ostermarkt dabei war die in Augsburg-Hochzoll lebende Engländerin Helen Singer mit ihren Geschenkschachteln, Falt- und Kunstmappen und Fotoalben. „Bei der Kreativmesse habe ich vom Unterwittelsbacher Ostermarkt erfahren und mich beworben“, erzählte sie. „Das Ambiente im Schloss und seinem Park ist eine besondere Sache.“

Für Ingrid Stubner aus dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach war der Ostermarkt dagegen ein Heimspiel. An ihrem Stand fand man Oster- und Kommunionkerzen aller Art. Neben den Wachsprodukten konnte man auch Klosterarbeiten, Osterdeko und Palmkreuze bewundern. Viele Blicke zog bei den Klosterarbeiten ihre Darstellung des „Letzten Abendmahls“ auf sich.

Wer etwas über die Kesselflicker-Rastelbindertechnik erfahren wollte, war bei Katharina Auerswald aus Wiggensbach an der richtigen Adresse. Wurden einst mit dieser Technik Keramikbehältnisse repariert, zeigte sie an ihrem Stand die verfeinerte Technik an mit Draht umwickelten Ostereiern. „Man braucht schon ein besonderes Feingefühl und viele Versuche, bevor ein Drahtgeflecht wie eine Verzierung am Ei wirkt“, erklärte sie.

Der Künstlerin Carola Distler aus Mindelheim konnte man zuschauen, wie sie Eier und Holzschmuck mit Aquarellfarben bemalte. Seit zehn Jahren kommt sie zum Ostermarkt. „Landschaften, die ich auf große Bilder male, male ich im Kleinen auf Ostereier“, sagte sie über ihr künstlerisches Schaffen.

Das sonnige Wetter freute besonders die Standbetreiber auf der Freifläche vor dem Schloss. Holzkünstler Albert Gottschalk sagte: „Heute ist Unterwittelsbach ein besonders gutes Pflaster.“