Alles Wissenswerte zum heimischen Grün

Die Gartenpfleger am Lieblingsbeet der Kreisfachberaterin, dem Kniphofienbeet am Südhang.

Neue Teilnehmer schließen Gartenpflegerausbildung im Landkreis erfolgreich ab

Das nötige Handwerkszeug für die Arbeit im Garten vermittelt die Gartenpflegerausbildung in Haberskirch (Stadt Friedberg). Egal, ob nur für den privaten Gebrauch oder aber mit einer abschließenden Prüfung zum Gartenpfleger: In jährlich etwa sechs Veranstaltungen wird alles relevante Wissen rund um das Thema Grün und Garten im Rahmen dieser Ausbildungsreihe vermittelt.

Initiiert hat sie die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Aichach-Friedberg in Kooperation mit dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege. Wissen wird zunächst in theoretischen Fachvorträgen vermittelt, um anschließend in der Praxis überprüft zu werden. Passend zum Themenschwerpunkt Pflanzenverwendung wurde das Ausbildungsjahr 2018 mit einer Exkursion in den Staudensichtungsgarten nach Freising abgeschlossen.

Ausgangspunkt der Exkursion war der parkähnliche Hofgarten am Weihenstephaner Berg, der den einstigen Kernbereich des Klostergartens der früher hier angesiedelten Benediktiner umspannt. Ein sehenswerter Baumbestand, abwechslungsreiche Stauden- und saisonale Rabattenbepflanzungen beeindruckten die Teilnehmer.

Was das Buchsbaumsterben Cylindrocladium buxicola auslösen kann, war Thema im ehemaligen Buchsgarten. Aufgrund des Befalls musste er im Herbst 2014 gerodet werden und erhielt unter dem Namen „Parterregarten“ ein neues Pflanzkonzept. Im Oberdieckgarten östlich des Löwentorgebäudes konnten in den einzelnen Geländeabschnitten die Gartenthemen Rosen, Duft- und Arzneipflanzen, Freilandorchideen, Berglorbeer und Azaleen, Pfingstrosen und Zieräpfel sowie Hortensien und Begleitstauden erkundet werden.

Eine Fachführung durch den Staudensichtungsgarten mit seinen verschiedenen Lebensbereichen rundete die Veranstaltung ab. Gerne nahmen die künftigen Gartenpfleger den Tipp auf, den Garten in Zukunft im dreiwöchigen Turnus zu besuchen, um sämtliche Blühaspekte in ihrer detaillierten Planung und Fülle zu erfahren. (AN)

Informationen zur Gartenpflegerausbildung und Anmeldung bei Manuela Riepold, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Aichach-Friedberg, 08251/ 92-392, manuela.riepold@lra-aic-fdb.de bzw. auf der Homepage des Landratsamtes im Fachbereich der Kreisfachberatung.

