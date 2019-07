vor 17 Min.

Almenrausch Griesbeckerzell feiert sein Hundertjähriges

Den heißen Temperaturen hielten die vielen Teilnehmer des Festumzuges am Sonntag beim 100. Jubiläum des Schützenvereins Almenrausch in Griesbeckerzell stand. Der Jubelverein marschierte vorneweg.

Das Jubiläum feiert der Schützenverein in dem Aichacher Stadtteil traditionsbewusst, aber nicht altbacken. Bei hohen Temperaturen geraten viele ins Schwitzen

Von Patrick Stief

Mit einem großen Fest und vielen Besuchern haben die Almenrausch-Schützen aus Griesbeckerzell am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Blaskapelle, Festumzug, deftige Schmankerl, viele Besucher in Dirndl und Lederhosen und ein eigens aufgebauter Biergarten sorgten für eine zünftig bayerische Atmosphäre. Sogar die Faschingshalle war kurzerhand in eine bayerische Festhalle umgewandelt worden und vermittelte Bierzeltstimmung.

Ganz so wie es sich für einen 100-jährigen Schützenverein gehört, präsentierten sich die Zeller Almenrausch-Schützen in ihrer Jubiläumstracht traditionsbewusst, aber keinesfalls altbacken. Mit einer großen Jugendabteilung und dem jungen Vorstand rund um Schützenmeister Erich Sterl zeigte der Jubilar ein junges und frisches Gesicht. Mit im Gepäck hatten die jungen Organisatoren bereits die eigenen Kinder: Auch die kleinen Mädels und Buben wuselten in Tracht über das Festgelände und zeigten, dass der Schützenverein die nächsten 100 Jahre mit einem großen Nachwuchspotenzial angehen kann.

Zum Auftakt marschiert der Patenverein ein

Der Auftakt zum Fest erfolgte am Samstag mit dem Einmarsch der Schützen aus Edenried, die den Zellern seit 1979 als Patenverein zur Seite stehen. Edenrieds Schützenmeisterin Kerstin Leidenfrost half beim Bieranstich mit. Bei der großen Ehrung wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Mit Barbetrieb im Biergarten und Liedern des bayerische Trios Die 3 Scheinheiligen ging der erste Tag zu Ende.

Dumpfe Paukenschläge und Posaunenklänge der Weldener Blaskapelle hießen am Sonntagmorgen zahlreiche befreundete Vereine aus dem Ort und der näheren Umgebung zum Frühschoppen willkommen. 23 Gruppierungen umfasste schließlich der große Festumzug, der sich vom Vereinsgelände zur Zeller St. Laurentius Kirche schlängelte, wo Pfarrer Karl Heinz Reitberger den Festgottesdienst leitete. Die eigens für das Jubiläum restaurierte Vereinsfahne erhielt neuen Segen von oben. Passend dazu erneuerten Zeller und Edenrieder Schützen ihre langjährige Patenschaft, ehe die geladenen Vereine nach den donnernden Salven der Obergriesbacher Böllerschützen zum Festgelände zurückzogen.

Ausgelassene Stimmung mit Partyband Casablanca

Bei den anschließenden Grußworten überbrachte der Schirmherr des Jubiläums, Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann, den Zeller Schützen im Namen der Stadt die besten Glückwünsche, Landrat Klaus Metzger gratulierte für den Landkreis. Auch Sportreferent Raymund Aigner sowie die Stadträte Hermann Langer und Marc Sturm reihten sich unter die Ehrengäste ein. Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir freute sich darüber, dass in Zell bereits seit 100 Jahren Schützentradition gelebt wird und die Jugendarbeit Früchte trägt.

Trotz des reibungslosen Ablaufs kamen Organisatoren und Gäste angesichts hochsommerlicher Temperaturen gehörig ins Schwitzen. Ein Schattenplatz im Jubiläumsbiergarten, die Klimaanlage in der Festhalle, kühle Getränke und die zum Abschluss spielende Partyband Casablanca sorgten dennoch für ausgelassene Stimmung bei den Besuchern.

