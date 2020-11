18:31 Uhr

Als Held gefeiert: Das sagt Ex-Gesundheitsamtsleiter Pürner zur Corona-Demo

Dr. Friedrich Pürner erregte mit Kritik an Teilen der bayerischen Corona-Strategie Aufsehen. Bei der Corona-Demo in Aichach wird er als Held gefeiert.

Plus Friedrich Pürner wurde als Gesundheitsamtsleiter aus dem Kreis Aichach-Friedberg versetzt. Auf der Demo in Aichach erhielt der Kritiker der Corona-Politik viel Zuspruch.

Auf der Corona-Demonstration in Aichach mit rund 800 Teilnehmern war Friedrich Pürner überall zu finden - auch wenn er selbst nicht da war. Sein Name stand auf Schildern, wenn er von einem Redner erwähnt wurde, gab es riesigen Applaus. Sogar ein selbst gedichtetes Lied namens "Pürner, unser Held" wurde angestimmt. Ein Grund für die Demo - und Hauptgrund für ihren Veranstaltungsort - war die Versetzung des ehemaligen Gesundheitsamtsleiters Pürner an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Doch was hält der als Held gefeierte selbst von der Demo?

Pürner freut sich über Zuspruch von Corona-Demonstranten in Aichach

Auf Nachfrage unserer Redaktion distanziert sich Pürner ganz entschieden nicht von der Demonstration. "Ich finde es schön, wenn ich von friedlichen Demonstranten Unterstützung erfahre", so Pürner. Auch über das Lied habe er sich gefreut. Generell ist Pürner sehr zufrieden damit, wie die Demonstration gelaufen ist. "Ich war sehr froh, dass das alles friedlich abgelaufen ist", sagt er. Die Demonstration habe gezeigt, dass nicht alle, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, gleich "rechte Wilde" seien.

Trotzdem grenzt sich der Ex-Gesundheitsamtsleiter von Teilen der Inhalte auf der Protestversammlung ab. Nicht alles, was auf der Demonstration gesagt worden sei, sei auch seine Meinung. Er distanziert sich von "fachlichen Unsinnigkeiten" - wie der, dass das Coronavirus nicht existiert oder nicht schlimm sei. Auch sei es ihm weiterhin sehr wichtig, nicht von rechten Gruppierungen instrumentalisiert zu werden.

Landrat Metzger vermisst Ex-Gesundheitsamtsleiter Pürner nicht

Dennoch, so betont Pürner: Die gesamte Veranstaltung wegen Einzelner zu verurteilen, sei seiner Meinung nach nicht fair - insbesondere den restlichen Demonstranten gegenüber. "Solange jemand von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch macht und das im Rahmen des Erlaubten tut, werde ich mich nicht distanzieren", so Pürner. Auch nicht, wenn sie anderer Meinung seien. "Das muss eine Demokratie aushalten", sagt er abschließend zu der Demonstration.

Seit dem 9. November ist Pürner zum LGL abgeordnet. Das LGL bestätigt auf Anfrage, dass er dort beschäftigt ist, gibt aber mit Verweis auf Personalgeheimnis und Datenschutz keine Angaben zu seiner Person. Auch was seine neuen Aufgaben angeht, hält sich das Amt bedeckt. Nur so viel: Er solle "künftig mit seiner fachlichen Expertise und seiner Erfahrung im Aufbaustab des neuen Sachgebietes zentrale Themen übernehmen".

Was der Experte in der praktischen Arbeit und Leitung eines Gesundheitsamtes in der aktuellen zweiten Pandemie-Welle aktuell zu tun hat, bleibt in der Antwort des LGL offen. Da geht es um die Zukunft: Das neue Sachgebiet für den Öffentlichen Gesundheitsdienst habe zum Ziel, "die Prozessqualität und die Digitalisierung an den Gesundheitsämtern voranzubringen und den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Bayern damit insgesamt zu stärken". Auch Pürner äußert sich zurückhaltend zu seiner neuen Stelle, sagt aber, es gehe ihm gut. Er habe "das Ganze", also seine öffentliche Kritik an Teilen der Corona-Strategie im Freistaat, nicht bereut. Er selbst und viele seiner Unterstützer hatten die Abordnung des Epidemiologen als "Strafversetzung" bezeichnet.

Im Gesundheitsamt Aichach-Friedberg geht es unterdessen mit der neuen Leiterin Kirsten Höper weiter. Landrat Klaus Metzger zeigte sich mit ihrer bisherigen Arbeit "sehr zufrieden". Der Landrat antwortete am Tag der Demonstration auf die Frage, ob er ihren Vorgänger vermisse, mit einem Nein. "Mir ist schon sehr daran gelegen, dass wieder Ruhe einkehrt im Gesundheitsamt und im Landratsamt", erklärte Metzger.

