vor 45 Min.

Alte Führerscheine laufen ab

Landratsamt erinnert an Umtausch alter Papier- und Kartenführerscheine

Alte deutsche Papierführerscheine müssen in den nächsten Jahren in den EU-Scheckkartenführerschein umgetauscht werden. Das teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg jetzt mit. Je nach Geburtsjahr beziehungsweise Ausstellungsjahr gelten dafür gesetzliche Fristen.

Anlaufstelle für den Umtausch im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Führerscheinstelle im Landratsamt in Aichach. Um Verzögerungen bei der Bearbeitung oder einen Antragsstau vor Ablauf der Fristen zu vermeiden, bietet die Führerscheinstelle an, bereits in den nächsten Wochen und Monaten den Antrag zum Umtausch zu stellen.

Als Richtschnur empfiehlt die Führerscheinstelle eine Antragsstellung spätestens im Jahr vor dem Fristablauf. Bei Papierführerscheinen gilt das Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers. Stichtag für den Tag, an dem der Führerschein spätestens umgetauscht werden muss, ist jeweils der 19. Januar.

Bei Inhabern von Papierführerscheinen gilt folgende Regelung: Die Jahrgänge 1953 bis 1958 müssen den Umtausch bis zum 19. Januar 2022 erledigt haben, die Jahrgänge 1959 bis 1964 bis zum 19. Januar 2023. Danach sind die Jahrgänge 1965 bis 1970 an der Reihe. Sie haben bis Januar 2024 Zeit. Wer 1971 oder später geboren ist, muss bis Januar 2025 getauscht haben. Wer vor 1953 auf die Welt gekommen ist, hat noch bis 2033 Zeit.

Bei Kartenführerscheinen ist das Ausstellungsjahr ausschlaggebend: Wer seinen Kartenführerschein 1999 bis 2001 ausgestellt bekommen hat, muss ihn bis zum 19. Januar 2026 umtauschen. Kartenführerscheine von 2002 bis 2004 sind bis zum 19. Januar 2027 an der Reihe. Es folgen Kartenführerscheine von 2005 bis 2007, die bis Januar 2028 getauscht sein müssen, wer sich 2008 einen Kartenführerschein ausstellen lassen hat, sollte ihn bis 2029 erneuert haben. Kartenführerscheine aus dem Jahr 2009 gelten bis 2030, aus dem Jahr 2010 bis 2031, aus dem Jahr 2011 bis 2032 und 2012 bis 18. Januar 2013 bis zum Januar 2033. (AN)

