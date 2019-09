vor 6 Min.

Alte Posthalle weicht einem Wohn- und Geschäftshaus

Einem Wohn- und Geschäftshaus soll die ehemalige Betriebs- und Lagerhalle der Bundespost an der Bahnhofstraße in Aichach weichen.

Für dreistöckiges Gebäude an der Bahnhofstraße gibt es mehrere Befreiungen. Aus Flaniermeile wird nichts

Ein dreistöckiges Wohn- und Geschäftshaus soll in Aichach an der Bahnhofstraße entstehen. Auf dem Grundstück steht derzeit noch eine ehemalige Betriebs- und Lagerhalle der Bundespost. Der Aichacher Bauausschuss stimmte dem Bauantrag zu.

Im Erdgeschoss sind Büros vorgesehen, im ersten und zweiten Obergeschoss insgesamt acht Wohnungen. Der Bauausschuss gewährte mehrere Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans. So darf das Gebäude ein Flachdach anstatt eines flach geneigten Pultdachs haben. In dem Bereich ist außerdem eine private Verkehrsfläche für Fußgänger zur Bahnhofstraße hin vorgeschrieben, die ursprünglich als Flaniermeile vor den Schaufenstern von Geschäften gedacht war. Da es auch auf den Nachbargrundstücken keinen Einzelhandel gibt, entstehe auch diese angedachte Flaniermeile nicht, erläuterte Bauamtsleiterin Carola Küspert. Die Grundzüge der Planung seien von diesen Abweichungen nicht berührt, stellte sie fest.

Beim Canada in Obermauerbach soll ein Stall- und Lagergebäude als Ausweichfläche für den Biergarten bei Regen, Ausschank, Büro, Lager und WC-Anlagen umgenutzt werden. Der Bauausschuss hatte keinerlei Einwände.

In Obermauerbach will ein Bauwerber auf einem Grundstück an der St.-Martin-Straße, auf dem bereits ein Haus steht, ein zweites bauen. Laut Küspert liegt die Fläche im Außenbereich, die Zufahrt ist nicht öffentlich gewidmet, die Erschließung nicht gesichert. Mit 11:1 (Gegenstimme Erol Duman, BZA) verweigerte der Ausschuss das Einvernehmen.

abgespeckt Eine Ortsrandsatzung sollte in Untergriesbach auf zwei Grundstücken Häuser in zweiter Reihe ermöglichen. Jetzt hat der Eigentümer den Antrag auf ein Grundstück beschränkt. Mit 11:1 (Duman) stimmte der Ausschuss zu. (bac)

