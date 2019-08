vor 41 Min.

Alte Schätze auf Rädern in Pöttmes

Eine große Oldtimerschau findet am Sonntag im Ortskern statt. Das ist aber noch nicht alles

In Pöttmes findet am Sonntag, 1. September, ein Oldtimertreffen mit Teilemarkt statt. Autos und Motorräder bis Baujahr 1979 sowie Lastwagen, Busse und Traktoren bis Baujahr 1969 sind zugelassen. Neu ist in diesem Jahr die Fokussierung auf ältere Fahrzeuge ab 40 beziehungsweise 50 Jahren. Die Oldtimerfreunde Pöttmes, die das Treffen veranstalten, wollen es so attraktiver für alle machen, die „klassische“ Fahrzeuge fahren oder sehen wollen, die nicht mehr tagtäglich auf der Straße unterwegs sind. Im vergangenen Jahr hatte die „Altersgrenze“ der Fahrzeuge bei 35 beziehungsweise 45 Jahren gelegen. Die Oldtimerfreunde rechnen am Sonntag nach eigenen Angaben bei gutem Wetter mit 600 bis 800 Fahrzeugen. Im vergangenen Jahr waren rund 400 Fahrzeuge zu sehen gewesen.

Um 9 Uhr kommen die ersten Fahrzeuge nach Pöttmes, das Ende der Veranstaltung ist um 16 Uhr vorgesehen. Die Helfer der Oldtimerfreunde Pöttmes machen den Check-in für die Oldtimer und lotsen die Fahrer zu den Standplätzen. Für Traktoren gibt es wieder eine eigene Wiese. Für alle, die mit Oldtimern kommen, ist die Teilnahme kostenfrei. Für jeden von ihnen gibt es eine Teilnahmeurkunde und einen Verzehrgutschein. Die schönsten Fahrzeuge werden prämiert. Der Teilemarkt läuft parallel. Wer selbst restauriert und bastelt, kann sich hier an den vielen Ständen umsehen.

„Nicht-Oldtimerer“ zahlen einen kleinen Unkostenbeitrag. Sie werden gebeten, die Parkplätze außerhalb des Ortskerns, beispielsweise an den Supermärkten, zu nutzen. Die Parkplätze sind ausgeschildert. Die Oldtimerfreunde Pöttmes übernehmen die Bewirtung beim Treffen. Viele Pöttmeser Geschäfte haben an dem Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Wichtig: Wer aus Richtung Schrobenhausen kommt, sollte der ausgeschilderten Umleitung nachfahren. Da die Schrobenhausener Straße, die Pöttmeser Ortsdurchfahrt, derzeit ausgebaut wird, ist hier kein Durchkommen in den Ortskern. Wer aus den Richtungen Aichach, Neuburg oder Augsburg kommt, muss bei der Anfahrt nichts weiter beachten. (AN)

