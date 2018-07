21:00 Uhr

Altersschnitt der VHS-Hörer steigt

2017 waren bei den 2000 Veranstaltungen der Volkshochschule Aichach-Friedberg 22000 Teilnehmer. Der Anteil der 35- bis 50-Jährigen geht zurück

Von Manfred Zeiselmair

„Als viertgrößte Einrichtung ihrer Art in Bayern genießt die Volkshochschule Aichach-Friedberg landesweit einen herausragenden Ruf.“ Wenn es nach den Teilnehmern der Mitgliederversammlung der VHS geht, soll sich an dieser Einschätzung von Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann auch in Zukunft nichts ändern. Im Landratsamt betonte VHS-Vorsitzender Habermann die Bedeutung der Landkreis-Einrichtung und sprach von einer „besonderen Mitgliederversammlung“. Zum einen, weil sich die Idee der Volkshochschule, einer „Idee des lebenslangen Lernens“ bundesweit zum 100. Mal jähre – zum anderen, weil es die letzte Mitgliederversammlung der scheidenden Geschäftsführerin Ruth Reisinger sei.

Aichach-Friedberg sei eine der wenigen Einrichtungen in ganz Bayern, die ohne Zuschüsse der Mitglieder auskommen. Laut Reisinger ist die Finanzlage nach wie vor sehr stabil. Sie konnte wie im vergangenen Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorstellen. Die Einnahmen aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt belaufen sich im Jahr 2018 auf knapp 1,3 Millionen Euro. Knapp 90 Prozent der Verwaltungsausgaben können dabei durch die Teilnehmergebühren aus dem laufenden Kursbetrieb bestritten werden. Der Rest sei durch Verbands- und staatliche Zuschüsse gedeckt.

Durch die Anfang Juli 2018 erfolgte EFQM-Zertifizierung sei die VHS Aichach-Friedberg für die Zukunft gerüstet. Insbesondere wenn es um Zuschüsse von Ministerien geht, sei dieses Zertifikat enorm wichtig, betonte Reisinger. Durch regionale Präsenz in 21 Außenstellen könne man die Erwachsenenbildung jedem Bürger vor Ort nahebringen. Von den vielfältigen Angeboten seien Bildungsgerechtigkeit und Integration weiterhin brandaktuelle Themen. In diesem Zusammenhang sprach die VHS-Geschäftsführerin die Möglichkeit auf Erstattung bestimmter Kurskosten an. Als eine der zentralen Aufgabe der VHS für die Zukunft nannte Reisinger die zunehmende Digitalisierung. Mittlerweile sei man zwar gut mit EDV versorgt. Jedoch fehle in manchen Schulen immer noch ein WLAN-Zugang.

Bei knapp 2000 Veranstaltungen nahmen im vergangenen Jahr mehr als 22000 Kursteilnehmer die Angebote der VHS an. Ziemlich genau ein Drittel davon bildeten dabei die 50- bis 64-Jährigen. Damit stieg deren Anteil seit 2009 um mehr als zehn Prozent, während bei den 35- bis 50-Jährigen ein Rückgang in derselben Größenordnung augenfällig ist. Auf diese Demografieentwicklung müsse man für die Zukunft gewappnet sein, so Reisinger.

Die Zukunft der VHS Aichach-Friedberg liegt jedoch ab Oktober 2018 nicht mehr in den Händen von Ruth Reisinger, die seit 2011 nach Wilfried Maier (1980-2000), Rainer Brix (2000-2011) die VHS geführt hat und sich nun in den Vorruhestand verabschiedet (wir berichteten). Ihre Nachfolgerin, Susanne Gribl, nutzte die Gelegenheit, um sich bei den VHS-Mitgliedern kurz vorzustellen. Die 51-jährige Diplom-Betriebswirtin aus Augsburg-Kriegshaber war nach der Erziehung ihrer drei Kinder zunächst als Pädagogin an der Maria-Ward-Realschule in Augsburg beschäftigt. Sie unterrichtete dort Mathematik und Wirtschaft. Nach einer Anstellung bei der VHS Augsburg-Land, bei der sie „als praktische Pädagogin“ für die Bereiche berufliche Bildung und Grundbildung zuständig war, leitete sie zuletzt die Fortbildungsakademie der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg. Sie freue sich sehr auf ihre neue Aufgabe und finde in der VHS Aichach-Friedberg „ein gut bestelltes Feld vor“. Gribl sei froh, dass sie noch bis Oktober Zeit zum Einarbeiten hat. Die scheidende Geschäftsführerin Ruth Reisinger habe ihr die Messlatte sehr hoch gesetzt.

