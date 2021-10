Altomünster

06:30 Uhr

Statt Job bei der Bank: Jürgen Richter will hauptamtlicher Diakon werden

Plus Zehn Jahre lang war der 48 Jahre alte Familienvater ehrenamtlicher Diakon beim Pfarrverband Altomünster. Jetzt ist er mitten in der Umschulung zum Hauptamt.

Von Stefanie Braun

Vor gut einem Jahr verabschiedete sich Jürgen Richter von seiner Stelle als Diakon im Pfarrverband Altomünster. Zehn Jahre lang war er dort als Diakon im Zivilberuf tätig, neben seinem Vollzeitjob in der Bank. Mit dem Abschied vom Pfarrverband Altomünster ging auch der Abschied von der Bank einher, denn der Vater von fünf Kindern hat sich entschlossen, hauptamtlicher Diakon zu werden. Inzwischen liegt das erste Jahr der Umschulung hinter ihm - Halbzeit. "Ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlasse", berichtet Jürgen Richter und ergänzt: "Vielleicht bin ich sogar ein wenig naiv in die Umschulung gegangen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen