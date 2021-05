Motorradfahrerin stürzt bei Thalhausen und verletzt sich schwer

Eine 25-Jährige kommt im Markt Altomünster in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch offen.

Eine 25-jährige Motorradfahrerin wurde am Freitag bei einem Sturz auf der Kreisstraße DAH18 im Landkreis Dachau schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau gegen 17.30 Uhr mit ihrem Motorrad von Thalhausen in Richtung Wollomoos (Markt Altomünster) unterwegs. In einer Linkskurve fuhr sie aus noch unbekannter Ursache geradeaus weiter und stürzte mit ihrem Fahrzeug im angrenzenden Gebüsch.

Verletzte wird mit dem Rettungshubschrauber abgeholt

Sie verletzte sich nach Polizeiangaben nicht unerheblich und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. (AZ)

