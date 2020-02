Altpapiersammeln lohnt sich für Vereine immer seltener

Plus Die Altpapierpreise sinken stetig. Vereine im Wittelsbacher Land, die Altpapier sammeln, bekommen dafür immer weniger Geld. Einige ziehen jetzt Konsequenzen.

Auf der Internetseite des FC Affing war vor Kurzem diese Meldung zu lesen: „Die Altpapiersammlung am 18.01.2020 des FC Affing fällt aus.“ Der Grund, den der Verein nennt: Die Preise für Altpapier seien momentan zu niedrig. Teilweise müssen die Vereine fürs Sammeln sogar draufzahlen.

Das Unternehmen Fastmarkets Foex bietet geprüfte Preisindizes für Zellstoff, Papier, Altpapier und Biomasse auf Holzbasis an. Laut Foex war eine Tonne gemischtes Altpapier am Dienstag, 14. Januar, nur etwa 50 Euro wert. Noch vor einem Monat waren es knapp elf Euro mehr. Auch die Mengen an Altpapier sind nicht mehr so groß, wie sie es schon mal waren. Obwohl die meisten Vereine mit ehrenamtlichen Helfern sammeln, kommt immer weniger Gewinn heraus. Hat die Altpapiersammlung noch eine Zukunft? Wir haben uns bei einigen Vereinen in der Region umgehört.

BCA sieht Altpapiersammlung auch als Teambuilding

Aichach Anders als in Affing sieht es beim BC Aichach aus. Der Sportverein sammelt seit mehreren Jahren Altpapier in Aichach. Vorsitzender Johannes Neumann sagt auf Nachfrage, dass der Verein das auch weiterhin machen werde. Die Sammlungen seien für den Verein nicht nur eine finanzielle Sache, sondern auch eine teambildende Maßnahme. Denn beim gemeinsamen Sammeln sollen die Spieler der Mannschaften lernen zusammenzuarbeiten. Natürlich beobachte der Verein die sinkenden Preise mit großer Sorge. Neumann hofft aber, dass die Sammlungen auch weiterhin etwas Geld für die Jugendkasse abwerfen.

Pöttmes Auch der FC Gundelsdorflässt sich nicht vom Sammeln abhalten. Der Verein möchte als „langjähriger Partner auch in diesen schwierigen Zeiten“ in den Gemeinden sammeln, wie Geschäftsführer Karl-Heinz Kröpfl mitteilte. Der Verein habe schon öfter „Durststrecken“ miterlebt in seiner jahrzehntelangen Arbeit beim Sammeln. Wenn jetzt durch die niedrigen Preise weniger Vereine mitmachen, hoffe man auf mehr Nachfrage nach dem Gundelsdorfer Altpapier, so Kröpfl. Vor allem jetzt könne der Verein das Geld gut gebrauchen, da damit die Jugendarbeit wieder aufgebaut werden soll.

Aindling In Aindling sieht es ähnlich aus: Auch dort finden weiter Altpapiersammlungen statt. Zuletzt sammelte die Jugendfußballabteilung zusätzlich Altkleider und Schuhe. Man wolle die Bewohner vor Ort „wegen der schlechten Preise momentan nicht einfach verstoßen“, erklärt Joachim Grammer, Gerätewart des TSV Aindling. Abgesehen von den niedrigen Preisen verweist Grammer auf die blauen Tonnen, die den Sammelnden einiges an Altpapier wegnähmen.

SV Baar stellt Altpapiersammlungen ab April ein

Baar Anders sieht es beim SV Baar aus. Wie Schriftführerin Barbara Rindt auf Anfrage mitteilte, stellt der Verein ab April die Altpapiersammlungen ein. Er hat alle Haushalte angeschrieben, damit sich die Bürger noch rechtzeitig bis April eine Papiertonne zulegen können.

Affing Beim FC Affing lohnt sich eine Sammlung aktuell nicht. Der Recycling-Dienstleister Remondis teilte dem Verein vorab mit, dass durch die Container, die aufgestellt und abgeholt werden müssten, zusätzlich Geld nötig wäre. Robert Lindermeier ist Vorsitzender des FC Affing. Er ist der Meinung, dass es nicht sinnvoll wäre, eine Sammlung durchzuführen, für die der Verein aktuell etwa 80 Euro draufzahlen müsste. Denn der eigentliche Gedanke sei, dass man mit den Sammlungen durch die fachgerechte Entsorgung des Altpapiers der Umwelt etwas Gutes tue und gleichzeitig etwas Geld für die Vereinskasse herausspringe.

Die nächste Sammlung im April soll aber stattfinden – auch wenn dafür draufgezahlt werden muss. Die Anwohner sollten bis dahin das Papier aufbewahren. Danach überlege man, wie es weitergeht mit den Sammlungen, so Lindermeier. Bei früheren Preisschwankungen habe es Zuschüsse durch das Landratsamt gegeben. Vielleicht sei das eine Möglichkeit, die aktuellen Preise auszugleichen.

Vereine können Altpapier über Landratsamt vermarkten

Auf Nachfrage beim Landratsamt Aichach-Friedberg teilte Michael Haas, Sachgebietsleiter des Fachgebiets Kommunale Abfallwirtschaft, mit, dass es bereits ein neues Angebot gibt. Dabei können die Vereine ihr gesammeltes Altpapier über das Landratsamt vermarkten. So können sie die Preise nutzen, die das Landratsamt bekommt.

Durch regelmäßige und große Abgaben bei den Recycling-Dienstleistern bieten diese der Behörde bessere Konditionen an. Die Container für das Papier werden durch das Landratsamt zur Verfügung gestellt. Diese neue Möglichkeit werde bereits seit mehreren Jahren für Vereine angeboten, sagt Haas. Bis jetzt gab es nur wenig Rückmeldungen. Eventuell sei das eine Chance für die Vereine, ihre Gewinne wieder zu erhöhen. Bei Bedarf können sich die Vereine bei der Abfallberatung des Landratsamts Aichach-Friedberg melden.

Kontakt Abfallberatung unter der Telefonnummer 08251/ 8616718 oder E-Mail an abfallberatung@lra-aic-fdb.de