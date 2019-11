25.11.2019

Am Freitag findet wieder eine "Fridays for Future"-Demo statt

Klima-Aktivisten rufen erneut zum Protest in Aichach auf. Mittlerweile hat sich auch eine Ortsgruppe gegründet. Wo und wann die Demo stattfindet.

Von Philipp Schulte

Unter der Rubrik Bayern taucht im Internet als erstes Aichach auf. Das ist neu auf der Homepage der Klimaschutz-Bewegung Fridays-for-Future, Freitags für die Zukunft. In der Paarstadt gibt es seit ein paar Monaten eine Ortsgruppe von Fridays-for-future (FFF), die die alphabetisch geordnete Liste anführt. Unter dem Buchstaben A folgen Altötting, Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Auerbach und Augsburg.

Aichach: Die Stadt nimmt wieder am globalen Streik teil

Für Freitag haben die sieben Aichacher Ortsgruppen-Mitglieder wieder dazu aufgerufen, am globalen Klimastreik teilzunehmen und haben eine Demonstration in Aichach von 15 Uhr an organisiert. Start der Demo ist am Tandlmarkt. Es ist die dritte, die nicht an einer Schule in diesem Jahr stattfindet. Im August und September waren Aktivisten noch in kurzen Hosen und T-Shirts durch die Aichacher Innenstadt gezogen. Am Freitag sind bei vorausgesagten sieben Grad eher Mütze und Schal angesagt.

Der Protest firmiert unter dem Motto „#NeustartKlima – laut, wütend und unbequem – Klimagerechtigkeit jetzt“. Wie immer soll alles friedlich bleiben. In 469 deutschen Städten sind bislang Aktionen geplant. Schaut man sich die interaktive Karte der Republik auf der Homepage an, ist das ganze Land mit einer Stecknadel versehen.

Auch sie nahmen an der Demo in Aichach teil: (linkes Bild, von links) Mutter Ulrike Arend-Stephan, Oma Eugenie Stephan, Enkelin Paulina Arend und Hund Xsinus aus Obergriesbach. Ebenso Adolf Herzog aus Zahling (Mitte). Er war zuvor bereits mit dem E-Bike nach Augsburg geradelt und hatte dort mitdemonstriert. Die Band Salt’n’Vinegar sorgte bei der Kundgebung in Aichach für Musik.

Eine der Organisatoren ist erneut Hannah Herrmann, 18 Jahre alt. „Wir hoffen, dass die Aichacher Lust auf die Demo haben“, sagt sie. Während es in vielen anderen Städten schon am Vormittag mit den Streiks losgeht, haben die Organisatoren bewusst den Nachmittag gewählt. „Wir wollen, dass sich Berufstätige beteiligen können“, sagt sie.

Fridays for future: Aichacher sind mit dem Klimapaket nicht zufrieden

Auf die Frage, warum sich Aichach erneut dem Protest anschließt, sagt Herrmann: „Wir sind mit dem Klimapaket der Regierung nicht zufrieden.“ Im September hatte das Kabinett ein Eckpunkte-Papier ausgearbeitet, das die Treibhausgasemissionen Deutschlands verringern soll. Kritiker bemängelten, dass die Maßnahmen nicht weit genug gehen – die Regierung besserte nach, was Aktivisten dennoch nicht zufrieden stellte.

Die Demo in Aichach dürfte wie die vergangenen Male etwa eine Stunde dauern, sodass sie sich nicht mit der Eröffnung des Christkindlmarktes überschneidet. Im August nahmen 120 Menschen teil, im September sollen es nach Angaben der Organisatoren 400 gewesen sein. Sie zogen mehrere Runden durch die Innenstadt.

