Am Rumerberg in Todtenweis leuchtet es weihnachtlich

Plus Petra und Thomas Dahlke versetzen in einwöchiger Arbeit ein ganze Grundstück in weihnachtlichen Lichterglanz. Das sorgt für Aufsehen in Todtenweis.

Von Sofia Brandmayr

Eine ganze Woche lang hat das Ehepaar Petra und Thomas Dahlke aus Todtenweis daran gearbeitet, sein gesamtes Anwesen in weihnachtlichen Lichterglanz zu versetzen. Das Grundstück, das gegenüber ihres Wohnhauses am Rumerberg liegt, leuchtet jetzt rundum. Das sorgt für Aufsehen.

Die Dahlkes freuen sich über ihren Lichterglanz in Todtenweis

Von ihrer Wohnung aus sehen die beiden die besondere Weihnachtsbeleuchtung ganz genau. Thomas Dahlke erzählt, dass er seine Begeisterung daran hat, wenn er seine Freude mit vielen teilen kann. Er findet: „Gerade in dieser so trostlosen Zeit ist das wichtig.“ So ist es auch. Sobald es dämmert, gehen täglich viele Todtenweiser bei einem Abendspaziergang auf den Rumerberg, weil es dort im hinteren Grundstück leuchtet.

Die Dahlkes benutzen für die Beleuchtung nur LED-Lämpchen. Bild: Sofia Brandmayr

Die Kosten für die Beleuchtung hält sich nach Auskunft der Dahlkes in Grenzen. Denn es handle sich ausschließlich um LED-Lämpchen. Wer genau hinschaut, stellt fest, dass das ganze Arrangement mit viel Liebe zum Detail aufgebaut ist. Das halten die Dahlkes jedes Jahr so. Doch jedes Jahr kam auch Neues dazu. Für nächstes Jahr hat Thomas Dahlke schon Pläne für weitere Neuerungen.

