Am helllichten Tag: Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrt durch Aichach

Die Polizei erwischt einen 31-Jährigen, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss in der Aichacher Mozartstraße fährt. Auch seinem Beifahrer drohen nun Konsequenzen.

Von Max Kramer

Eine Alkohol- und Drogenfahrt am helllichten Tag durch Aichach hat für einen 31-Jährigen Konsequenzen. Wie die Polizeiinspektion Aichach mitteilt, war der Mann aus dem benachbarten Landkreis Augsburg um 17.40 Uhr in der Mozartstraße unterwegs, als Beamte sein Fahrzeug kontrollierten. Offenbar dauerte es nicht lange, bis klar wurde: Hier sind Drogen im Spiel. "Die Beamten stellten starken Marihuanageruch im Fahrzeug fest", heißt es in der Mitteilung.

Drogenfahrt durch Aichach: Mann aus Landkreis Augsburg erwischt

Doch damit nicht genug: Wie eine Überprüfung ergab, stand der Mann nicht nur unter Drogeneinfluss. Er hatte offenbar auch Alkohol getrunken und musste sich nach Auskunft der Polizei einer Blutentnahme unterziehen. Auch die beiden Mitinsassen des 31-Jährigen nahmen die Beamten unter die Lupe.

Auch Beifahrer hat Marihuana: Verstoß gegen Betäubungsmittelrecht

Das Ergebnis: Der 18-jährige Beifahrer hatte ebenfalls geringe Mengen Marihuana bei sich. Der Vorfall hat für die beiden Männer nun Konsequenzen: Sie erwartet ein Ermittlungsverfahren "wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelrecht", so die Polizei.

