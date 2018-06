vor 41 Min.

Am helllichten Tag in Aichachs Stadtmitte Einbruch verübt

Wie die Täter in das Wohnhaus Am Büchel gelangt sind, ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Unbekannten haben Beute gemacht

Am helllichten Tag haben Einbrecher in der Aichacher Stadtmitte am Montag einen Einbruch verübt. Wie die Täter in das Wohnhaus Am Büchel gelangt sind, ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Fest steht nur, dass sie zwischen 8 und 17.30 Uhr in das Haus eingedrungen sind. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von einigen tausend Euro. Die Polizei Aichach erbittet Hinweise unter der Rufnummer 08251/8989-11. (AN)

