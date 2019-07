vor 3 Min.

Ampel ohne Probebetrieb

Provisorium ist zu teuer in Mühlhausen

Ist eine Ampel nun ein Gewinn für die überlastete Kreuzung am Gewerbegebiet Unterkreuthweg in Mühlhausen oder macht sie die Situation nur noch schlimmer? Diese Frage beschäftigt die Gemeinde Affing schon länger. Zuletzt hatte der Verkehrsausschuss über eine Probeampel nachgedacht. Davon nahm das Gremium am Mittwoch wieder Abstand. Der Grund: Ein Provisorium kostet sehr viel Geld.

Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg nannte Fakten: Eine provisorische Lichtsignalanlage würde bei einem dreimonatigen Betrieb etwa 70000 Euro kosten. Nur die 15000 Euro für kleinere Tiefbauarbeiten und Markierung hätten später noch einen Nutzen. Der Rest wäre praktisch „in den Sand gesetzt“, wie sich Christine Schmid-Mägele ausdrückte. Das Provisorium ist auch deshalb so teuer, weil es eine verkehrsabhängige Steuerung braucht, um realistische Ergebnisse zu erhalten. Eine fest installierte Ampel würde die Gemeinde um die 150000 Euro kosten.

Josef Schmid („Ich bin gegen diese Ampel“) und Schmid-Mägele brachten erneut einen Kreisverkehr ins Gespräch. Darüber wollte Bürgermeister Markus Winklhofer nicht mehr diskutieren. Er verwies auf die Beschlusslage des Gemeinderates und das Verkehrsgutachten, wonach eine Ampel die Situation verbessern würde. Bei einem Kreisverkehr dagegen sind Stauungen in den Ästen prognostiziert. Winklhofer betonte: „Mir genügt diese gutachterliche Aussage.“ Eine Ampel hält er für gerechtfertigt, „wenn eine einigermaßen tragbare Verbesserung erreicht wird“. Auch Gerhard Faltermeier erklärte: „Ich bekenne mich zu dieser Ampel.“ Gegen Schmid und Schmid-Mägele beschloss der Ausschuss, dem Gemeinderat die Ampel zu empfehlen. Der hat das letzte Wort. (jca)

Themen Folgen