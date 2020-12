vor 34 Min.

An der Kreisstraße AIC12 sind jetzt (fast) alle Unfallschwerpunkte entschärft

Plus Der Ausbau der AIC12 südlich von Mering kostet 3,5 Millionen Euro für Kreisel, Radweg und Sanierung. Warum es bei dem zuletzt größten Tiefbauprojekts des Kreises Ärger gab.

Von Christian Lichtenstern

Die Kreisstraße AIC12, zwischen Mering und dem Schmiechener Ortsteil Unterbergen, ist wieder befahrbar. Seit Mitte Mai wurde ein Teilstück über 2,7 Kilometer ausgebaut. Neu gebaut wurde ein Kreisverkehr an der vormals unfallträchtigen Kreuzung in Richtung Mandichosee sowie ein Geh- und Radweg zwischen dem Kreisel und Unterbergen. Damit ist die Rad-Verbindung zwischen Mering und dem Ortsteil in Richtung Süden und dem Landkreis Landsberg nahezu durchgängig. Nur eine Unfallstelle wurde nicht völlig entschärft.

Der Landkreis hat in die größte Tiefbaustelle der vergangenen Jahre insgesamt rund 3,5 Millionen Euro investiert. Der Freistaat übernimmt davon mit einem Zuschuss rund 1,5 Millionen Euro. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit tragen neben dem Kreuzungsumbau, die Entschärfung einer engen 90-Grad-Kurve am Leitenhang vor Unterbergen und der neu angelegte Radweg bei. An der Kreuzung ereigneten sich immer wieder schwere Unfälle und auf dem Straßenabschnitt ohne Radweg kam vor acht Jahren ein Radfahrer sogar ums Leben. Über den Radweg wird seit Anfang des Jahrzehnts in den kommunalen Gremien diskutiert und beschlossen. Die Entschärfung der Kreuzung ist bereits seit den 80er-Jahren ein Thema, weil zuvor mit dem Bau der Lechstaustufe 23 und der Lechbrücke eine neue Verbindung in Richtung Königsbrunn entstanden war und der Verkehr ganz schnell und massiv zunahm.

Schwierige Grundstücksverhandlungen verzögern das Projekt um Jahre

Die Verzögerung des Projekts, das mehrmals im Tiefbauprogramm des Wittelsbacher Landes auf spätere Jahre geschoben wurde, ist zum großen Teil auf die schwierigen und langwierigen Grundstücksverhandlungen zurückzuführen. Insbesondere der Schmiechener Bürgermeister Josef Wecker bemühte sich mehrere Jahre lang intensiv um die Flächen für den Radweg. Die Kommunen sind beim Bau von Radwegen an Kreisstraßen für den Grunderwerb an den Trassen zuständig.

Der Kreistag beschloss 2017 zunächst einen Vollausbau des AIC- 12-Abschnitts. Dann musste aber wieder umgeplant werden, weil der Landkreis nicht alle dafür notwendigen Grundstücke von den angrenzenden Landwirten erhielt. Das sorgte für eine weitere Verzögerung und letztlich eine abgespeckte Variante. Die Straße wurde nicht mehr verbreitert und nur noch saniert. In Merching gab es bei der Planung zudem Proteste von Landwirten, weil eine südlichere und ebenfalls gefährliche Einmündung in die Kreisstraße zunächst komplett wegfallen sollte. Die Bauern hätten auf dem Weg über den Leitenberg zu ihren Feldern im Lechfeld einen Umweg von rund 350 Metern über den Kreisel und zurück über die Kreisstraße nehmen müssen.

Überquerung an unübersichtlicher Stelle ist für Landwirte weiter möglich

Jetzt ist die Überquerung der AIC12 zu einem Feldweg zumindest für den landwirtschaftlichen Verkehr an dieser unübersichtlichen Stelle aber weiterhin möglich. Bei einigen Kreisräten sorgte das damals für große Verärgerung: Wenn die Kommune dies zulasse, würden Verkehrsunfälle an dieser Gefahrenstelle nicht mehr in der Verantwortung des Landkreises liegen, so die Wortmeldungen. Landrat Klaus Metzger sicherte zu, das gegenüber der Gemeinde Merching nochmals klar zu stellen und stimmte auch grundsätzlich der Kritik zu. Er sprach von einer „sehr unbefriedigenden Lösung“ an dieser Stelle: „Sollte an dieser Kreuzung was passieren, dann werden wir dafür den Kopf nicht hinhalten.“

Für die Verkehrsteilnehmer und Anwohner im südlichen Teil des Landkreises ging jetzt eine lange Geduldsprobe zu Ende. Neben der Nord-Süd-Verbindung war auch die Straße von Merching in Richtung Stausee über Monate hinweg gesperrt. Das sorgte für deutlich mehr Verkehr auf der Umleitungsstrecke über die Staatsstraße durch Merching.

