21.12.2018

Anderl Lichtenstern aus Au ist mit 80 Jahren lustig drauf

Die Liebe und die damit verbundene Hochzeit mit seiner Leni brachte Andreas Lichtenstern aus Stuben (Markt Pöttmes) vor genau 50 Jahren in den Rehlinger Ortsteil Au. Kürzlich feierte nun der „Anderl“, wie er von allen genannt wird, mit Familie und Verwandtschaft seinen 80. Geburtstag.

Der Anderl kam als drittes von sieben Kindern zur Welt, von denen heute noch vier leben. Die Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft. Der Jubilar kann sich noch gut erinnern, wie er in den Wintermonaten durch meterhohe Schneewehen stapfen musste. Eine geplante Lehre in Pöttmes scheiterte an den schlechten Verbindungen und den strengen Wintermonaten. Nach der Schule ging es deshalb zuerst für vier Jahre als Knecht nach Gundelsdorf, später wurde er Kraftfahrer und arbeitete 40 Jahre lang, bis zu seiner Rente, beim Kieswerk Seemüller in Sand (Todtenweis).

1980 heiratete er seine Frau Leni und beide bezogen ein Häuschen in Au. Der Anderl schwärmt heute noch über die Lage mit dem herrlichen Ausblick. Getrübt ist sein Lebensabend durch den Tod seiner Frau vor sechs Jahren, die er daheim zwei Jahre lang gepflegt hatte. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Sohn Thomas und Tochter Petra. Die beiden Enkelkinder Robert und Michael stießen mit dem Opa auf seinen Ehrentag an. Der Anderl ist als hilfsbereiter und immer lustiger Mensch bekannt. Er packte in Au bei der Erweiterung des Friedhofes zusammen mit einigen Bürgern tatkräftig mit an. Sein großes Hobby ist das Radfahren und mit einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter geht er mit dem E-Bike fast wöchentlich auf größere Touren durch den Landkreis, wo fast immer Kirchen oder Kapellen angesteuert werden. Zu den Hobbys des Jubilars zählt auch das Singen. Er spielt vor allem daheim gern auf seiner Steirischen. Vor einigen Jahrzehnten war er aktiver Sänger im Männergesangverein Rehling und ist jetzt noch passives Mitglied in der Chorgemeinschaft. Von dieser überbrachte Hilde Thon ein Geschenk.

Aktiv singt der Anderl noch heute bei den Rehlinger Hoagartensängern mit. Namens dieses Chores gratulierte Josef Abt mit ein paar Instrumentalstücken mit der „Quetsch’n“. Seitens der Gemeinde machte Bürgermeister Alfred Rappel dem Jubilar seine Aufwartung. Auch seine Radfahrergruppe überraschte den Jubilar mit ein paar G’stanzln. (at)

