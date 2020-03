vor 53 Min.

„Anders pflegen“ mit Ölen und Massagen

Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach hat Aromatherapeutin. Sie gibt auch Schulungen

Geruch kann einen in die Kindheit zurückversetzen oder weckt Urlaubserinnerungen. Auch für ältere Menschen können Aromen und Düfte sehr wohltuend sein. Das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach will das nutzen. In der stationären Pflege und der Tagespflege spielen Gerüche nun eine maßgebende Rolle. „Die Idee entstand vor circa sieben Jahren“, erzählt Heimleiter Klaus Ponkratz. Er ließ seine Mitarbeiterin Sandra Bartsch, gelernte Altenpflegehelferin, zur Aromatherapeutin ausbilden.

In ihrer Ausbildung lernte Bartsch, welches Öl welche Wirkung erzielt. Bei Fieber oder Kopfweh verwendet sie zum Beispiel Pfefferminze, in der Erkältungszeit töten Zitrusöle Keime ab. „Die Öle haben besonders auf Demenz-Kranke unglaublich positive Effekte“, sagt sie. Man komme leichter miteinander ins Gespräch und könne so eine Beziehung zu ihnen herstellen. Bedenken, Aromapflege sei teuer, widerspricht Bartsch. Man brauche pro Anwendung nur ein paar Tropfen von den Ölen.

Bartsch ist es ein Anliegen, „anders zu pflegen als herkömmlich“. Deshalb bietet sie im Pfarrer-Knaus Heim auch Hand-Kopf- oder Nackenmassagen an. Einmal im Monat gibt es einen Wellness-Tag mit Themen wie Wald-, Zitrus- oder Weihnachtsgerüchen. Die Aromatherapeutin betont: „Wir wollen zu anderen Heimen keine Konkurrenz sein. Wir möchten unser Wissen weitergeben.“ Angedacht ist, dass Bartsch in Zukunft auch in andere Einrichtungen in der Diözese fährt, um dort Schulungen zu geben.

Im Keller des Pfarrer-Knaus-Heims hat Bartsch sogar ihr eigenes Labor. Dort fertigt sie selbst Mischungen, die man im Pfarrer-Knaus-Heim auch kaufen kann. In Zukunft soll es einen Online-Shop geben.

