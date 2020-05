15:55 Uhr

Anderthalb Jahre Bauzeit: Kanalbauarbeiten laufen an

Nach Beginn der Tiefbauarbeiten in Igenhausen sind im Gemeindebereich Hollenbach nun auch die Kanalarbeiten in der Dorfstraße in Mainbach angelaufen. Beginnend auf Höhe des Kinderspielplatzes wird der Kanal auf einer Länge von 1,2 Kilometern erneuert.

Die Kanalarbeiten in Mainbach beginnen nun. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf rund 2,5 Millionen Euro. Weitere Projekte stehen in Hollenbach an.

Nach Beginn der Tiefbauarbeiten in Igenhausen sind im Gemeindebereich Hollenbach nun auch die Kanalarbeiten in der Dorfstraße in Mainbach angelaufen. Beginnend auf Höhe des Kinderspielplatzes wird der Kanal auf einer Länge von 1,2 Kilometern erneuert.

Kanalarbeiten kosten rund 2,5 Millionen Euro

In etwa eineinhalb Jahren soll die ca. 2,5 Millionen teure Maßnahme abgeschlossen sein, anschließend stehen noch der Straßenbau sowie die Baumaßnahmen zur Dorferneuerung an. Während der Bauphase wird es zu Behinderungen und Umleitungen kommen. In einer Mitteilung bittet die Gemeinde bei den Bürgern um Verständnis. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen