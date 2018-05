17:59 Uhr

Angela Wiedl singt in der Rehlinger Pfarrkirche

Die Volksmusiksängerin Angela Wiedl gab ein Marienkonzert vor 200 Zuhörern in der vollbesetzten Rehlinger Kirche.

Fünf Jahre nach ihrem ersten Auftritt in der Rehlinger Pfarrkirche feierte die bekannte Volksmusiksängerin Angela Wiedl am Samstagabend ein ebenso gelungenes Konzert. Dieses Mal gab sie – passend zum Marienmonat Mai – ein Marienkonzert. Unter den rund 200 Konzertbesuchern, fast überwiegend Frauen, waren viele Fans der Sängerin. Diese präsentierte das Programm außerdem einen Tag zuvor in Tirschenreuth und am gestrigen Sonntag in Günzburg.

Angela Wiedl ist eine begnadete Sängerin. Die gläubige Katholikin steht seit über 30 Jahren auf der Bühne – mittlerweile auch bei vielen Kirchenkonzerten in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Kürze wird sie im Freizeitpark Rust beim sonntäglichen „Fernsehgarten“ zu sehen und zu hören sein.

Die von Wiedl einfühlvoll vorgetragenen Lieder wurden komplettiert durch Texte aus einem Buch von Mutter Theresa. Das kurzweilige Programm mit insgesamt 30 Beiträgen enthielt auch Instrumentalstücke, vor allem von Pamela Rachel auf der Geige.

Viele Lieder sang Angela Wiedl selbst, teilweise begleitet von den Backgroundsängern Barbara Sauter (Mezzosopran), Gustavo Martin Sanchez (Tenor) und Michael Schmidt (Bass). Dazu Jan Reinelt, der auch musikalischer Leiter des Ensembles ist. Sauter und Sanchez glänzten zudem mit einigen Solobeiträgen.

Sängerin: Glaube half über Schicksalsschläge hinweg

Vielen Konzertbesuchern gingen Wiedls Lieder so unter die Haut, dass sie das ein oder andere Mal zum Taschentuch greifen mussten. Die Sängerin hat schon einige Schicksalsschläge hinter sich, darunter den Tod ihrer fünfjährigen Tochter im Jahr 2005. Ihr Glaube habe ihr geholfen, ihren Lebensmut nicht zu verlieren. „Viele planen oft schon für morgen und weit darüber hinaus. Doch die Planung für morgen müssen wir alle dem lieben Gott überlassen“ sagte Wiedl.

Bekannte Titel wie „Wir sind alles Kinder Gottes“ oder „Mama Teresa“ waren ebenso zu hören wie verschiedene „Ave Maria“-Versionen. Darunter solche von Franz Schubert, Ralph Siegel oder Robert Stolz, teilweise von den Solisten, Mezzosopranistin Barbara Sauter oder Tenor Gustavo Martin Sanchez eindrucksvoll vorgetragen.

Dann gab es wieder instrumentale Leckerbissen. Bei der temperamentvollen ungarischen Weise „Czardas“ ließ Pamela Rachel ihre Finger und den Bogen auf den Saiten ihrer Geige regelrecht tanzen. Sentimental wurde es dann wieder beim gesungenen Titel „Ich glaube an Gott“ oder „Der Engel an deiner Seite“ und „Wieviel Sterne hat die Nacht“. Auch so bekannte Marienlieder wie „So nimm denn meine Hände“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Wunderschön prächtige“ oder „Meerstern, ich dich grüße“ waren zu hören. Zwischendurch stand aus der Oper Nabucco „Teure Heimat“ vom Gefangenenchor auf dem Programm.

Mucksmäuschenstill wurde es, als Wiedl mit einer kleinen Kerze durch die Zuhörerreihen schritt und „Ein Licht im Dunkeln“ zum Besten gab, gefolgt vom „Lied der Sehnsucht“ oder „Tausend Dank“, einem Danklied für den Schöpfer dieser Welt. Am Ende gab es riesigen Schlussapplaus für ein grandioses und einfühlsames Konzert zu Ehren der Gottesmutter. Als „Zugabe“ durften die Besucher beim Lied „Guten Abend gut Nacht“ und „Segne du Maria“ mitsingen. Auch Rehlings Pater Thomas war am Ende begeistert. (at)

