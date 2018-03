vor 20 Min.

Anhänger kippt und verliert mehrere Tonnen Mais

In Derching fährt ein Lkw-Fahrer zu schnell um die Kurve und schon ist es passiert.

Am Dienstagmorgen ist ein Lkw-Fahrer in einer Kurve in Derching zu schnell gefahren, sodass sein Anhänger umkippte. Die Ladung, welche aus mehreren Tonnen Mais bestand, ergoss sich über die Fahrbahn. Nach Angaben der Polizei waren zwölf Feuerwehrleute im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Am Anhänger entstand ein Schaden von 15000 Euro. (AN)

Themen Folgen