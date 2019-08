00:31 Uhr

Anni und Hans Schäfer sind seit 65 Jahren verheiratet

Es gibt ganz wenige Paare, denen ein solch langes Eheglück beschieden ist wie Anni und HansSchäfer aus Rehling. Dieser Tage feierten die beiden Eiserne Hochzeit. Sie sind also seit 65 Jahren miteinander verheiratet.

Tag für Tag sind die beiden noch in Haus und Garten beschäftigt. Sie versorgen sich selbst und können alles erledigen, was für beide nach eigener Aussage das größte Geschenk ist. In den heißen Wochen stand Hans Schäfer deshalb zwischen 4 und 5 Uhr auf, um bei noch angenehmen Temperaturen die Arbeiten im Garten zu erledigen. Aus der Ehe ging Sohn Hans hervor, der Ende vergangenen Jahres gestorben ist. Anni wird demnächst 85 und Hans blickt im Oktober seinem 90. Lebensjahr entgegen. Zu den vielen Gratulanten zur Eisernen Hochzeit gehörten Schwiegertochter Trudi und die beiden Enkelkinder Michael und Monika und auch der Urenkel Adrian.

Anni und Hans Schäfer sind „Zugereiste“, doch nach 45 Jahren gelten sie als eingebürgert und man darf sie als echte Rehlinger bezeichnen. Sie kamen von Augsburg nach Rehling, wo sie ein Häuschen gebaut haben. Es war die Erfüllung ihres Lebenstraumes. Sie brauchen keinen Urlaub, denn ihr Glück finden sie inmitten ihres äußerst gepflegten Gartens, der die Schäfers auch für den täglichen Speiseplan ausreichend versorgt. Anni Schäfer ist eine gebürtige Augsburgerin, ihr Mann Hans kam 1947 aus Dresden in die Fuggerstadt. Nach der Hochzeit im August 1954 war Hans viele Jahre im Augsburger Schlachthof und als Hofmeister beschäftigt. Anni Schäfer ist in Rehling besonders durch ihre lange Aktivitäten in der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) bekannt, wo sie viele Jahre aktiv bei den Turnerfrauen war und dann auch Betreuerin bei den Seniorennachmittagen wurde sowie viele Jahre „Gastgeberin“ bei den monatlichen Strickabenden war.

Zu den vielen Gratulanten gehörte auch Rehlings Bürgermeister Alfred Rappel, der die Glückwünsche der Gemeinde und einen Geschenkkorb überbrachte. Ein besonderes Geschenk, das es erst ab 65 Jahren Ehe gibt, überbrachte Alfred Rappel im Namen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Dabei handelte es sich um ein Teeservice für zwei Personen, alle Teile sind mit dem bayerischen Wappen in Weiß-Blau versehen. Ein Glückwunschschreiben zur Eisernen Hochzeit kam außerdem vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. (at)

Themen Folgen