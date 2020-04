06:00 Uhr

Anstehen für Mundschutzmasken in Aichach

„Flinke Nadel“-Näherinnen auf Aichach kommen mit der Nachfrage nach Soffmasken kaum noch hinterher. Trotzdem soll weiter verteilt werden.

Ehrenamtliche Näherinnen gesucht! Auch am zweiten Abgabetag der handgefertigten Stoffmasken war die Warteschlange vor dem Caritas-Sozialkaufhaus in Aichach sehr lang. Die fleißigen „Flinke Nadel“-Näherinnen kommen kaum nach, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Aichach: Masken werden kostenlos verteilt

Solange der Vorrat reicht, werden die Masken auch noch am heutigen Freitag und in der kommenden Woche von Dienstag bis Donnerstag, jeweils ab 9 Uhr, an jedermann kostenlos abgegeben. Für Spendenwillige steht eine Spendenbox bereit. Wer die Freiwilligen in irgendeiner Form unterstützen möchte, kann sich melden unter https://stoffmaskenaichach.wordpress.com.

